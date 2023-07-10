«Двойник» из соцсетей обворовал 17 человек со всей России с помощью легенды о погибших родственниках

Жулику удалось обмануть 17 человек из разных регионов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Находчивый житель Тамбова в погоне за легкими деньгами оказался в наручниках и вскоре предстанет перед судом. 31-летний аферист использовал необычный способ обмана - он находил в соцсетях незнакомых людей, создавал копии их страниц, публикую такие же фотографии и посты, после чего с фейкового аккаунта писал их друзьям. Мол, ситуация нынче сложная, необходимы деньги. Иногда мошенник прибегал к самому гнусному способу выуживания средств. Он рассказывал жертве легенду о погибших племянниках, жене или детях и просил занять на похороны.

- Потерпевшие, будучи уверенными, что переписывались или разговаривали по телефону со знакомым, переводили от 3 до 57 тысяч рублей, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Это продолжалось с октября 2022-го по январь 2023 года. За это время жулику удалось обмануть 17 человек из Иркутской, Ивановской, Новосибирской, Амурской, Саратовской, Тверской областей, а также других регионов России на общую сумму более 200 тысяч рублей. Зачастую «двойник» пользовался своими актерскими способностями и звонил жертвам, меняя голос. Этой зимой его арестовали сотрудники полиции.

- Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству обвиняемого дело будет рассмотрено в одном из судов Тамбовской области, - заключают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.