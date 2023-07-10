«Золото открытий»: путешественники-блогеры побывали на золотых месторождениях Иркутской области

Фото: предоставлено командой «Градусы открытий».

«Градусы открытий» - команда путешественников по России, среди которых профессиональные географы, трэвел-журналисты, блогеры и популяризаторы путешествий. Проект образовался 10 лет назад, когда 4 товарища поехали на машине из Санкт-Петербурга на Сахалин. За 80 дней они проехали более 30 тыс. км по России, вели блог, рассказывали обо всем, что увидели, чтобы показать соотечественникам: путешествия по нашей стране доступны, безопасны и, главное, очень интересны.

Основатели команды, Сергей Пищулов и Никита Жоров, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали о своей новой экспедиции по Иркутской области и Красноярскому краю, которая посвящена добыче золота.

- Как родилась идея экспедиции «Золото открытий»?

- 3 года назад мы решили снять цикл фильмов про золото Колымы. В прошлом году, при поддержки золотодобывающей компании «Полюс», мы сделали фильм про золотодобычу в Якутии и Магаданской области и так увлеклись темой, что решили продолжить съемки в других местах. Тем более, что Иркутская область - это один из ключевых регионов по добыче золота в стране. Хотелось рассказать, что Иркутская область - это не только Байкал. И вот мы уже вторую неделю путешествуем здесь. Наша основная цель - съемка 8 короткометражных фильмов, 4 из которых будет посвящено Иркутской области.

Фото: предоставлено командой «Градусы открытий».

- Что уже удалось посмотреть?

- Мы побывали на 2 крупных месторождениях, Вернинское и Сухой Лог компании «Полюс». Они находятся в Бодайбинском районе Иркутской области. Посмотрели на то, как устроен процесс золотодобычи, как живут вахтовики, которые приезжают туда из самых разных уголков страны, пообщались с людьми, которые так или иначе связаны с этим процессом. Например, в Иркутске мы встречались с преподавателями и студентами ИрНИТУ, так что изучили этот вопрос с разных сторон.

- Бодайбо называют золотой столицей Сибири, что впечатлило в этом городе?

- Первое, что удивило - момент посадки. Бодайбо находится в долине реки Витим и самолет садится, пролетая над всем городом, над очень красивой местностью. Несмотря на то, что это очень далеко от Иркутска, крайний северо-восток региона, город очень живой, с набором интересных локаций и достопримечательностей.

Фото: Денис ДАВЫДОВ.

- Что увидели интересного на самих месторождениях?

- Вернинское - это работающее месторождение, а на Сухом Логе идет подготовительный этап, уже в ближайшее время начнется работа, это очевидно. Сам процесс добычи золота очень трудоемкий. Огромные машины добывают руду, в которой золота всего, примерно, 2 грамма на тонну! Чтобы добыть металла для простого колечка надо перелопатить не одну тонну породы.

Руду везут на золотоизвлекательную фабрику, где она специальным образом раздрабливается и уже из нее добывается золото. Самое интересное, мы спрашивали, можно ли будет посмотреть непосредственно на процесс выплавки золота. Нам разрешили, однако после серьезной проверки службы безопасности предприятия. Мы держали в руках 11 килограмм золота. Это уникальные эмоции!

- Насколько производство современное?

- Компания «Полюс» вкладывает значительные средства в автоматизацию процессов. Например, поразило, что на ГОКе есть диспетчерская, на экраны которой выводится абсолютно вся информация о технике, работающей на месторождении. Так организуется процесс, чтобы не было простоя. Так же работа организована и на фабрике. Из единой диспетчерской, оператор может контролировать ход практически всех технологических процессов. Обо всех этапах мы подробно расскажем в наших фильмах.

- Что еще понравилось у нас?

- Мы проехали почти всю Иркутскую область, кстати, здесь люди путешествуют очень активно. Несомненно, это место притяжения для жителей остальной России. Для многих побывать на Байкале - это мечта и за 10 лет инфраструктура здесь значительно изменилась. Великое озеро - это золото эмоций!