В Иркутске ищут плохо ориентирующуюся в городе пенсионерку из Амурской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция в Иркутске разыскивает пенсионерку, плохо ориентирующиеся в городе. В отделение полиции обратился сын разыскиваемой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Это 75-летняя Зинаида Александровна Клименкова проживает в городе Свободный Амурской области. Она 10 июля поездом приехала в Иркутск, чтобы провести операцию по восстановлению зрения, - говорят в полициии.

В обеденное время сыну пропавшей позвонили из клиники и сказали, что женщина приходила, но отказалась от операции. Сын пенсионерки рассказал, что в Иркутске женщина не ориентируется, телефона у нее нет. При этом она имеет особенности здоровья, влияющие на память.

Приметы: в серой кофте (как на фото) и солнцезащитных очках.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам: 8(902)540-24-36, 8(3952)21-68-05 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).