Что произошло в Иркутске в ночь на 11 июля: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В северных, а также Казачинско-Ленском районах региона ожидаются сильные дожди, ливни 11 июля. Вместе с тем стоит также ждать сильные порывы ветра, они будут достигать 15-17 метров в секунду, говорят синоптики. Направление ветра будет северо-западным.

В Иркутске сняли режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов. Был проведен мониторинг территорий, устранялись последствия. На сегодняшний день подтопленных участков на территории областного центра нет, рассказали в пресс-службе администрации города.

В Иркутском районе мужчину подозревают в покушении на убийство человека. Известно, что 9 июля в Иркутском районе мужчина из-за внезапной неприязни несколько раз ударил топором по голове, телу и конечностям свою 30-летнюю супругу. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать по ссылке.