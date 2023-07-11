Точно спасет от жары! Два простых рецепта окрошки от известного повара из Иркутска

Фото: из личного архива героя публикации
Окрошка и лето. Для многих из нас эти слова однозначно являются синонимами. Пожалуй, в жаркую погоду лучше этого блюда не найдешь! Обсуждая рецепты, можно развернуть нешуточные баталии. Ведь каждая хозяйка имеет собственное представление о том, какие именно ингредиенты должны быть в этом супе и чем его заправлять.
Для тех, кому наскучили классические варианты окрошки, иркутский повар Андрей Малханов представил два изысканных, и в то же время несложных рецепта, которыми можно разнообразить свой рацион.
Легко приготовить даже в походе
Понадобится:
Картофель – 3 средние шт. – 600 гр.
Вареная колбаса без жира – 300 гр.
Куриное яйцо – 4 штуки
Сметана – 4 ложки
Огурец свежие – 2 штуки
Редис свежий 6 шт. – 200 гр.
Соль – 1 щепотка
Перец
Квас – 2 л
Укроп – 50 г
Хрен столовый – 0,5 ложки
Горчица столовая – 1 ложка
Что делаем:
1. Картофель очистить и отварить до готовности. Остудить.
2. Яйца отварить, остудить и почистить.
3. Огурцы, редис, яйца, картофель и колбасу нарезать одинаковыми кубиками. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты в салатнике.
4. Посолить, поперчить. Выложить в тарелки.
5. Залить холодным квасом, добавить хрен, горчицу и посыпать зеленью. Подавать охлажденной со сметаной.
В жаркую погоду лучше этого блюда не найдешь!
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Окрошка по-бурятски
Понадобится:
Редька – 400 гр.
Редис – 300 гр.
Огурцы – 300 гр.
Яйцо – 4 шт.
Куриное филе – 300 гр.
Сметана 10% – 200 гр.
Хурунга (бурятский кисломолочный напиток) или кефир – 1500 мл.
Минеральная вода с газом – 500 мл.
Щавель – 50 гр
Укроп – 50 гр
Горчица – 1 чайная ложка
Соль – 1 щепотка
Перец
Каждая хозяйка имеет собственное представление о том, какие именно ингредиенты должны быть в этом супе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Что делаем:
1. Куриное филе отварить и остудить
2. Яйца отварить, остудить и почистить.
3. Огурцы, редис, редьку, яйца и куриное филе нарезать одинаковыми кубиками. Укроп и щавель мелко порубить. Смешать все ингредиенты в салатнике.
4. Посолить, поперчить. Выложить в тарелки.
5. Залить хурунгой (или кефиром) и холодной водой с газом, добавить хрен, горчицу, сметану и посыпать зеленью. Подавать охлажденным.
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