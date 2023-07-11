Точно спасет от жары! Два простых рецепта окрошки от известного повара из Иркутска

Фото: из личного архива героя публикации

Окрошка и лето. Для многих из нас эти слова однозначно являются синонимами. Пожалуй, в жаркую погоду лучше этого блюда не найдешь! Обсуждая рецепты, можно развернуть нешуточные баталии. Ведь каждая хозяйка имеет собственное представление о том, какие именно ингредиенты должны быть в этом супе и чем его заправлять.

Для тех, кому наскучили классические варианты окрошки, иркутский повар Андрей Малханов представил два изысканных, и в то же время несложных рецепта, которыми можно разнообразить свой рацион.

Легко приготовить даже в походе

Понадобится:

Картофель – 3 средние шт. – 600 гр.

Вареная колбаса без жира – 300 гр.

Куриное яйцо – 4 штуки

Сметана – 4 ложки

Огурец свежие – 2 штуки

Редис свежий 6 шт. – 200 гр.

Соль – 1 щепотка

Перец

Квас – 2 л

Укроп – 50 г

Хрен столовый – 0,5 ложки

Горчица столовая – 1 ложка

Что делаем:

1. Картофель очистить и отварить до готовности. Остудить.

2. Яйца отварить, остудить и почистить.

3. Огурцы, редис, яйца, картофель и колбасу нарезать одинаковыми кубиками. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты в салатнике.

4. Посолить, поперчить. Выложить в тарелки.

5. Залить холодным квасом, добавить хрен, горчицу и посыпать зеленью. Подавать охлажденной со сметаной.

В жаркую погоду лучше этого блюда не найдешь! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Окрошка по-бурятски

Понадобится:

Редька – 400 гр.

Редис – 300 гр.

Огурцы – 300 гр.

Яйцо – 4 шт.

Куриное филе – 300 гр.

Сметана 10% – 200 гр.

Хурунга (бурятский кисломолочный напиток) или кефир – 1500 мл.

Минеральная вода с газом – 500 мл.

Щавель – 50 гр

Укроп – 50 гр

Горчица – 1 чайная ложка

Соль – 1 щепотка

Перец

Каждая хозяйка имеет собственное представление о том, какие именно ингредиенты должны быть в этом супе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что делаем:

1. Куриное филе отварить и остудить

2. Яйца отварить, остудить и почистить.

3. Огурцы, редис, редьку, яйца и куриное филе нарезать одинаковыми кубиками. Укроп и щавель мелко порубить. Смешать все ингредиенты в салатнике.

4. Посолить, поперчить. Выложить в тарелки.

5. Залить хурунгой (или кефиром) и холодной водой с газом, добавить хрен, горчицу, сметану и посыпать зеленью. Подавать охлажденным.

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