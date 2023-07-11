Был 10 раз судим: в Иркутске ищут 24-летнего подозреваемого в краже Вячеслава Гринева, сбежавшего из суда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают мужчину, самовольно покинувшего здание суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Мужчине 11 июля днем избирали меру пресечения в мировом суде на улице Чайковского. Его подозревают в краже. В один момент он внезапно оттолкнул судебных приставов и сбежал. Где он сейчас находится - неизвестно.

Сбежавший - 24-летний Вячеслав Гринев. Он был одет в спортивную одежду: яркую пятнистую футболку, черные трико, черные сетчатые кроссовки, белые носки.

Как стало известно КП-Иркутск, мужчина был 10 раз судим за имущественные преступления.

Правоохранительные органы просят сообщить в полицию, если вы что-либо знаете о местоположении подозреваемого.