Криптоферма с сауной: в Иркутской области энергетики отыскали очередных "серых" майнеров Фото: Владимир ВОРСОБИН

Полицейские разбираются в причинении ущерба на сумму 2,8 миллиона рублей вероятными майнерами из гостиницы с сауной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Все происходило в поселке Залари. Заведено уголовное дело из-за самовольного подключения к электросетям комплекса зданий, где есть кафе, сауна и гостиница, - говорят в полиции.

Энергетики заметили слишком низкое потребление электричества для такого комплекса, поэтому заподозрили нелегальное подключение.

Тогда энергетики осмотрели оборудование и здание, заметив шум работы майнинг-машинок в двухэтажном здании гаража.

Там было размещено вытяжное окно для охлаждения. Собственники не пустили энергетиков внутрь, так что специалисты провели отключение электроснабжения, оставили на месте бригаду энергетиков для наблюдения за ситуацией

Заведено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере». Оно находится на контроле прокуратуры Заларинского района.