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Происшествия13 июля 2023 3:02

16-летний лихач на «Жигулях» устроил смертельную аварию под Иркутском

Женщина погибла при столкновении «Жигулей» и «Лады» на трассе Иркутск-Максимовщина
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
16-летний лихач на «Жигулях» устроил смертельную аварию под Иркутском

16-летний лихач на «Жигулях» устроил смертельную аварию под Иркутском

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Около 22 часов 12 июля страшная авария произошла в Иркутском районе. На пятом километре автодороги «Иркутск-Максимовщина» столкнулись две отечественных легковушки. В результате один человек погиб, двое получили травмы.

- По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2105 «Жигули», которым управлял 16-летний подросток, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной ВАЗ 2115 «Самара» под управлением 51-летнего мужчины, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

45-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте ДТП, водителя доставил в больницу. Несовершеннолетнего лихача также госпитализировала бригада скорой помощи.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения, как и законность основания владения транспортным средством несовершеннолетним лицом, - заключают в ведомстве.

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