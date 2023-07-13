Синоптики уверяют: в выходные будет зной. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дождливый июль разочаровал сибиряков. Лето и так опоздало, еще и жарой не балует! Но после ливней и паводков небесная канцелярия решила смилостивиться. Жители Иркутска наслаждаются теплыми и солнечными деньками. Но к таким подаркам от погоды горожане относятся недоверчиво: надолго ли жара? Вдруг снова вернутся ливни? Синоптики уверяют: в выходные будет зной. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск, какая ожидается погода в Иркутске на выходные 15 и 16 июля.

Погода в Иркутске на выходные 15 и 16 июля

- В пятницу, 14 июля, Иркутск окажется во власти жары, - отмечают синоптики. - Воздух прогреется до +29 градусов. А в выходные и вовсе до +31!

Отличное время, чтобы выехать на берег Ангары или Байкала, погреться и позагорать. Но все же захватить ветровку, собираясь на природу, стоит: хоть солнце и будет палить вовсю, может пойти небольшой дождь.

В понедельник, 17 июля, жара чуть-чуть отступит. Столбик термометра покажет до +28, ожидается умеренный дождь.

- А к середине следующей недели зной уйдет, - уверяют специалисты. - 18 июля станет чуть прохладнее, около +24 градусов, а 19 июля ожидается +23. Все эти дни лучше без зонта на улицу не выходить, так как ожидается небольшой дождь.

Но, несмотря на относительно хороший прогноз погоды в Иркутске на выходные 15 и 16 июля, не стоит забывать, что в Иркутской области погода любит «почудить».

- До 16 июля в Иркутской области возможно подтопление объектов инфраструктуры, а именно в Нижнеудинске, Слюдянке и Ангарске. В южной части региона высока вероятность схода селевых потоков, - предупреждают в МЧС России.

Также в ведомстве предупреждают, что до 20 июля в Приангарье могут нагрянуть ливни и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Так что наслаждаемся жаркой летней погодой в Иркутске на выходные 15 и 16 июля.