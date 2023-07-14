Ударил не менее 5 раз об стену. В Куйтунском районе осудили мужчину, убившего полуторагодовалого пасынка

Мужчина не менее пять раз ударил ребенка об стену, в результате чего мальчик скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СУ СК Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Куйтунского района. Его обвиняют в убийстве полуторагодовалого пасынка.

Напомним, все произошло 16 сентября 2022 года. Как установили следователи, мужчина не менее пять раз ударил ребенка об стену, в результате чего мальчик скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- Подозреваемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее результатам мужчина признан невменяемым. Во время преступления он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию мужчина представляет общественную опасность, - рассказали в СУ СК по Иркутской области.

Ранее Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручал представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход следствия находился на контроле в центральном аппарате СК России. Учитывая мнение прокурора, суд вынес вердикт – отправить мужчину на принудительное лечение в медицинский стационар закрытого типа.

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