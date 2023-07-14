Прокатились в общественном транспорте Иркутска в жару: тест-драйв с градусником

Вооружившись градусником, решила проверить, насколько жарко в автобусах, трамваях и троллейбусах. Фото: Регина РАХИМОВА

На улице жара! Но самый пик пекла обещают на выходные, 15 и 16 июля. В эти дни иркутяне увидят на столбиках термометра до +31 градуса. В офисах и квартирах от духоты спасают кондиционеры, а как в общественном транспорте? КП-Иркутск, вооружившись градусником, решила проверить, насколько жарко в автобусах, трамваях и троллейбусах.

В маршрутках словно в бане

Садимся, вытягиваем термометр и ждем пять минут. Результат в маршрутке +33 градуса! Фото: Регина РАХИМОВА

Начинаем наш эксперимент с центра Иркутска. День в разгаре, на улице уже до +28 в тени и до +31 на солнце! Ох, как не хочется заходить в маленькую тесную маршрутку… Но выпили воды, стиснули зубы - и вперед.

В салоне с первых секунд понимаем, что попали в настоящую парилку! Кажется, вот-вот кто-то достанет веник и начнет охаживать соседа. Но протискиваясь через толпу стоящих пассажиров, пробираемся вглубь и отыскиваем свободное местечко. Садимся, вытягиваем термометр и ждем пять минут. Результат +33 градуса!

- Бежим отсюда скорее, - спустя четыре остановки не выдерживаем мы.

В автобусах не легче?

Люди посмеиваются, глядя, как мы достаем градусник, который, кстати, через несколько минут показывает +35! Фото: Регина РАХИМОВА

Автобусы просторнее маршруток, и окна побольше, и, наверное, меньше пассажиров внутри, думали мы… Но не тут-то было. Посреди дня все забито битком! Пробираемся в салон напролом. Люди посмеиваются, глядя, как мы достаем градусник, который, кстати, через несколько минут показывает +35!

- Ну и как тут не "свариться"? - вытираем ручьи пота со лба.

Но градусник снова показывает за +30. Фото: Регина РАХИМОВА

И что, так во всех автобусах? Выбираем транспорт посовременнее и прыгаем без раздумий. При входе приятно обдувает свежий воздух… Но градусник снова показывает за +30.

В трамвае форточки открыты, а все равно жара

Однако от духоты в трамвае не спастись. Градусник и тут показывает +35. Фото: Регина РАХИМОВА

Трамваи движутся размеренно и осторожно, так что свежий бриз лихо в окна не задувает. Но, тем не менее, все форточки открыты - и это уже радует. Однако от духоты это все же не спасает. Градусник и тут показывает +35.

Спасение нашли в троллейбусе

В полностью пустом троллейбусе куда прохладнее, чем в маршрутке и автобусе. Фото: Регина РАХИМОВА

Еще один популярный транспорт в городе - троллейбус. Пора и рогатого испытать на жаропрочность! Долго держать интригу не будем: в полностью пустом троллейбусе куда прохладнее, чем в маршрутке и автобусе. Хоть и всего на пару градусов, но разница чувствуется.Температура в салоне троллейбуса была +32.

Итог: два часа, четыре вида транспорта, оттоптанные ноги и потные лбы. Если добираться недалеко, лучше уж пройтись пешком - так хоть загореть можно!

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