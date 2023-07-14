В Жигалово Иркутской области четверо детей пострадали от укусов собаки. Фото: СКР Иркутской области

В Иркутской области проводится проверка по факту нападения собаки на детей и взрослого. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.

-В СМИ появилась информация, что 8 июля на аллее в поселке Жигалово от укусов собаки пострадали пять местных жителей, четверо из которых дети. По данному факту Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Устанавливаются очевидцы и хозяин собаки, а также местонахождение животного.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.