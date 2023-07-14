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Общество14 июля 2023 13:54

Летевший из Иркутска в Сочи самолет вынужденно приземлился в Новосибирске

Это произошло по технической причине
Елена СИНИЦА
Летевший из Иркутска в Сочи самолет вынужденно приземлился в Новосибирске

Летевший из Иркутска в Сочи самолет вынужденно приземлился в Новосибирске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи 14 июля вынужденно приземлился в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-По имеющейся информации, примерно в 11.00 по местному времени судно совершило вынужденную посадку по технической причине. Рейс направлялся из Иркутска в Сочи, - говорят в прокуратуре.

Посадка была совершена успешно. На борту находились 163 пассажира, из них 28 детей. Авиакомпания произвела замену воздушного судна на резервное.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

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