Летевший из Иркутска в Сочи самолет вынужденно приземлился в Новосибирске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Иркутска в Сочи 14 июля вынужденно приземлился в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-По имеющейся информации, примерно в 11.00 по местному времени судно совершило вынужденную посадку по технической причине. Рейс направлялся из Иркутска в Сочи, - говорят в прокуратуре.

Посадка была совершена успешно. На борту находились 163 пассажира, из них 28 детей. Авиакомпания произвела замену воздушного судна на резервное.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.