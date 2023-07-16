В Иркутске задержали троих подозреваемых за нанесение травм человеку

О подробностях и причинах криминального инцидента пока не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске сотрудники полиции задержали трех подозреваемых, которые незаконно удерживали мужчину и нанесли ему травмы.

- Сотрудники уголовного розыска установили личности троих жителей Иркутска, которых подозревают в причинении ранений мужчине. Это двое парней и девушка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

О подробностях и причинах криминального инцидента пока не сообщается. Сейчас с подозреваемыми работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи СК и прокуратуры разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла на реке Анга в Качугском районе. Там погиб двухлетний мальчик. Ребенок находился на берегу водоема вместе с матерью. Женщина рыбачила и в какой-то момент отвлеклась. Через время она обнаружила, что ребенок исчез из виду. Позже тело мальчика нашли в реке Лена, в которую впадает Анга.

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