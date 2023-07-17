Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области 18 июля ожидаются сильные и очень сильные дожди, а также ливни. Кроме этого, возможны грозы, град. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

-Помимо этого, ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, - говорят в МЧС.

Также сообщается, что 18-20 июля местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Воздух ночью по региону прогреется до 16 градусов, а днем - до +25. Что касается областной столицы, то погода будет облачной, с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Ветер будет северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +14, +16°, днем +21,+23°.