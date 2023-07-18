В Иркутской области за неделю в водоемах утонули три школьника Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшую неделю произошло три несчастных случая на воде с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-С начала сезона полицейские фиксируют такие несчастные случаи. Например, 14-летний подросток отдыхал на берегу Ангары со своими родственниками. Он не удержался на плаву и утонул. Известно, что место не является специально оборудованным водоемом и не предназначено для купания, - говорят в полиции.

Еще один случай произошел в деревне Грановщина Иркутского района. Школьники проводили время у затопленного карьера. Одному из школьников не удалось выбраться из воды, он погиб.

Третий случай произошел в Чунском районе Иркутской области, на побережье реки Чуна во время купания утонул 12-летний школьник. Сейчас его тело ищут.