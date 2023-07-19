Футбольный клуб «Иркутск» объявил о возвращении команды профессионалов. Фото компании.

Совсем скоро команда футбольного клуба «Иркутск» начнет серию игр в чемпионате второго дивизиона. Перед началом сезона руководство команды рассказало о том, как в столицу Приангарья возвращается профессиональный футбол.

- Основная наша задача была в возвращении профессионального статуса, - рассказал исполнительный директор ФК «Иркутск» Илья Кунгуров. - Ее мы выполнили, теперь наша следующая цель - вернуть на стадион болельщиков. Будем привлекать зрителей на трибуны, уверен, им будет на что посмотреть. Кстати, вход на все домашние матчи будет бесплатным.

Генеральный спонсор команды - компания «Сервико». Руководитель Виктор Захаров всячески поддерживает идею возрождения профессиональной иркутской команды:

- В свое время Иркутск незаслуженно потерял профессиональный футбол. Многие знают, что в нашем городе этот вид спорта всегда был на высоком уровне и многие значимые футболисты - выходцы из местной школы. Считаю, что это нужно исправить. Появилось много энергии, появились новые цели, думаю, у нас все получится. Цели перед собой ставим вполне реальные, гораздо важнее то, что практически вся команда - воспитанники иркутской школы. Рад, что удалось вернуть почти всех игроков, что ребята поверили, что новая команда будет иметь свою историю. У клуба своя отличная футбольная школа, где уже подрастает достойная смена.

Первый домашний матч состоится 29 июля, «Иркутск» будет встречать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Фото компании.

- Отмечу два фактора, которые повлияли на мое решение вернуться. Первый - руководство команды, которое действительно делает хорошее дело для «Иркутска», и это подкупило прежде всего. Второй - я рад был вернуться домой, - поделился впечатлениями капитан команды Дмитрий Пытлев. - Конечно, у команды сейчас есть определенные переживания, как мы будем выглядеть на профессиональном уровне, но я уверен, что со временем ребята покажут тот футбол, который достоин уровня нашего города. Всегда подчеркиваю, что уровень местной подготовки очень высокий. Из Иркутской области вышло много топовых игроков, и тот вектор, который выбран сейчас клубом, дает возможность игрокам реализовать себя именно дома. Это очень ценно и, возможно, это будущий тренд для команд второго дивизиона.

Кроме сбора команды была проведена и большая работа в плане технического оснащения. Прежде всего «Иркутску» было выделено поле на стадионе «Труд», его засеяли и тщательно оберегали под присмотром профессионального агронома. Сейчас состояние газона практически идеальное. Кроме того, были отремонтированы раздевалки, судейская комната. Кстати, за возможность пользоваться полем и помещениями стоит сказать спасибо руководству стадиона «Труд» и правительству Иркутской области. А пока команда тренируется на стадионе «Зенит», за что также благодарит руководство Иркутского авиационного завода.

Физическая подготовка игроков полностью соответствуют заявленному уровню. Фото компании.

- На мой взгляд, команда на правильном пути, оцениваю игровую готовность как удовлетворительную, физическая подготовка игроков полностью соответствуют заявленному уровню, ну а дальше будем смотреть, отлаживать процессы, - отметил главный тренер команды Константин Дзуцев.

Первый матч чемпионата ФК «Иркутск» проведет на выезде, он пройдет 22 июля с командой «Звезда» из Санкт-Петербурга. Первый домашний матч состоится 29 июля, «Иркутск» будет встречать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Говорят, приедет группа преданных болельщиков, так что иркутянам обязательно нужно поддержать свою команду.