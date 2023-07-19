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Общество19 июля 2023 3:09

Футбольный клуб «Иркутск» объявил о возвращении команды профессионалов

Домашние игры матчей будут проходить на новом поле стадиона «Труд»
Футбольный клуб «Иркутск» объявил о возвращении команды профессионалов. Фото компании.

Футбольный клуб «Иркутск» объявил о возвращении команды профессионалов. Фото компании.

Совсем скоро команда футбольного клуба «Иркутск» начнет серию игр в чемпионате второго дивизиона. Перед началом сезона руководство команды рассказало о том, как в столицу Приангарья возвращается профессиональный футбол.

- Основная наша задача была в возвращении профессионального статуса, - рассказал исполнительный директор ФК «Иркутск» Илья Кунгуров. - Ее мы выполнили, теперь наша следующая цель - вернуть на стадион болельщиков. Будем привлекать зрителей на трибуны, уверен, им будет на что посмотреть. Кстати, вход на все домашние матчи будет бесплатным.

Генеральный спонсор команды - компания «Сервико». Руководитель Виктор Захаров всячески поддерживает идею возрождения профессиональной иркутской команды:

- В свое время Иркутск незаслуженно потерял профессиональный футбол. Многие знают, что в нашем городе этот вид спорта всегда был на высоком уровне и многие значимые футболисты - выходцы из местной школы. Считаю, что это нужно исправить. Появилось много энергии, появились новые цели, думаю, у нас все получится. Цели перед собой ставим вполне реальные, гораздо важнее то, что практически вся команда - воспитанники иркутской школы. Рад, что удалось вернуть почти всех игроков, что ребята поверили, что новая команда будет иметь свою историю. У клуба своя отличная футбольная школа, где уже подрастает достойная смена.

Первый домашний матч состоится 29 июля, «Иркутск» будет встречать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Фото компании.

Первый домашний матч состоится 29 июля, «Иркутск» будет встречать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Фото компании.

- Отмечу два фактора, которые повлияли на мое решение вернуться. Первый - руководство команды, которое действительно делает хорошее дело для «Иркутска», и это подкупило прежде всего. Второй - я рад был вернуться домой, - поделился впечатлениями капитан команды Дмитрий Пытлев. - Конечно, у команды сейчас есть определенные переживания, как мы будем выглядеть на профессиональном уровне, но я уверен, что со временем ребята покажут тот футбол, который достоин уровня нашего города. Всегда подчеркиваю, что уровень местной подготовки очень высокий. Из Иркутской области вышло много топовых игроков, и тот вектор, который выбран сейчас клубом, дает возможность игрокам реализовать себя именно дома. Это очень ценно и, возможно, это будущий тренд для команд второго дивизиона.

Кроме сбора команды была проведена и большая работа в плане технического оснащения. Прежде всего «Иркутску» было выделено поле на стадионе «Труд», его засеяли и тщательно оберегали под присмотром профессионального агронома. Сейчас состояние газона практически идеальное. Кроме того, были отремонтированы раздевалки, судейская комната. Кстати, за возможность пользоваться полем и помещениями стоит сказать спасибо руководству стадиона «Труд» и правительству Иркутской области. А пока команда тренируется на стадионе «Зенит», за что также благодарит руководство Иркутского авиационного завода.

Физическая подготовка игроков полностью соответствуют заявленному уровню. Фото компании.

Физическая подготовка игроков полностью соответствуют заявленному уровню. Фото компании.

- На мой взгляд, команда на правильном пути, оцениваю игровую готовность как удовлетворительную, физическая подготовка игроков полностью соответствуют заявленному уровню, ну а дальше будем смотреть, отлаживать процессы, - отметил главный тренер команды Константин Дзуцев.

Первый матч чемпионата ФК «Иркутск» проведет на выезде, он пройдет 22 июля с командой «Звезда» из Санкт-Петербурга. Первый домашний матч состоится 29 июля, «Иркутск» будет встречать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Говорят, приедет группа преданных болельщиков, так что иркутянам обязательно нужно поддержать свою команду.

БИЗНЕС-ПРЕСС