Вор-сладкоежка с ножом пытался украсть шоколад из магазина в Иркутске

В Иркутске молодой человек с ножом и перцовым баллончиком попытался украсть рюкзак шоколада Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержан мужчина, пытавшийся с ножом похитить рюкзак шоколада из супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделении полиции поступил сигнал от работников крупного магазина. Те рассказали, что днем к ним пришел мужчина, собрал в свой рюкзак несколько стопок шоколадных плиток. После он решил уйти, не расплатившись, - говорят в полиции.

Теперь делом занимается полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ему делали замечания, но в ответ он только проявлял агрессию и сопротивлялся. В один момент он достал нож, перцовый баллончик. Его задержали охранники и передали полицейским.

Теперь с несостоявшимся 20-летним похитителем сладкого работают правоохранители. Решается вопрос заведения уголовного дела.