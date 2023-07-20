В Иркутской области выбрали самую прекрасную медработницу

Подвели итоги конкурса «Леди в белых халатах 2023 в Иркутске». Фото: Денис Давыдов.

Самые очаровательные и милые леди собрались в радиостудии Комсомольской правды - Иркутск. Мы, наконец, подвели итоги конкурса «Леди в белых халатах 2023 в Иркутске» и наградили его победительниц. С помощью народного голосования определили трех самых сногсшибательных представительниц медицинских организаций. Выбор, надо сказать, был непростым: участвовали 47 сотрудниц практически со всего Приангарья: из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть-Илимска, Саянска, Зимы, Братска, Тайшета, Тулуна, Киренска, поселков Залари, Чунский, Тыреть, и Иркутского, Тулунского районов.

Итак, знакомим с теми, кто получил больше всего поддержки от читателей.

1 место: Раиса Козлова (Тайшет)

Больше всего голосов (27962) получила медицинская сестра хирургического отделения ОГБУЗ «Тайшетская районная больница". Фото: Денис Давыдов.

Больше всего голосов (27962) получила медицинская сестра хирургического отделения ОГБУЗ «Тайшетская районная больница».

- С самого детства мечтала стать врачом, а точнее хирургом. Постоянно играла в больницу, когда была маленькой. Ставила уколы, прописывала лекарства игрушкам. А когда в юности окончила школу, то уже знала, куда поступать. Главная причина моего выбора - желание помогать людям, - говорит о себе Раиса. - Я обладаю уникальными навыками и знаниями, которые помогают мне обеспечивать качественный уход за пациентами. Я хочу внести свой вклад в общее благополучие общества. Хирургия - это высшее проявление доверия. Наш долг - сделать все, чтобы помочь им! Работать очень тяжело, но я любою свою профессию. Думаю, что без медицины моей жизни не существовало бы.

2 место: Юлия Баутина (Братск)

Участковый врач-педиатр ОГБУЗ «Братская детская городская больница» набрала 20057 «сердец».

- Тружусь на благо своей профессии около пяти лет. Награждена благодарственным письмом Губернатора Иркутской области за работу в пандемию Covid-19. Также имею медаль от профсоюза работников Здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Рада, что однажды сделала правильный выбор, связав свою жизнь с медициной, - говорит Юлия.

3 место: Нина Голубева (Братск)

За старшую медицинскую сестру приемного отделения ОГБУЗ «Братская детская городская больница» проголосовали 12475 раз. Фото: Денис Давыдов.

За старшую медицинскую сестру приемного отделения ОГБУЗ «Братская детская городская больница» проголосовали 12475 раз.

- Стаж работы в системе здравоохранении составляет 31 год. Имею высшую квалификационную категорию по специальности: «Сестринское дело в педиатрии». В 2021 году стала победителем городского профессионального конкурса на звание «Лучший средний медицинский работник города Братска». За преданность своей профессии, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в дело охраны здоровья детей и подростков поощрялась благодарностями и грамотами департамента здравоохранения Братска, благодарностью и почетной грамотой Министерства Здравоохранения Иркутской области.

Виктория Хохрина стала победительницей в номинации Мисс Очарование. Фото: Денис Давыдов.

Мы поздравляем призеров конкурса и благодарим всех остальных участниц. У тех, кто не победил в этом году, обязательно появится шанс сделать это в следующем. Ждем вас на новых конкурсах!