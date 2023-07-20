В Иркутске осудят убийцу, которую спустя 30 лет нашли в Москве благодаря камерам распознавания лиц

После страшного преступления она скрылась в Таджикистане, где дважды меняла свои паспортные данные. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи СУ СК завершили уголовное дело в отношении 46-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве несовершеннолетней девушки 30-летней давности.

Как ранее рассказывала Комсомолка, все произошло 29 декабря 1994 года в Иркутске. В этот день жильцы одного из подъездов дома, расположенного на улице Просвещения обнаружили тело 17-летней девушки. Экспертиза показала, что она умерла от асфиксии. Следователи выяснили, что незадолго до смерти, девушка находилась в квартире с двумя приятельницами. Они распивали алкоголь. Внезапно между девушками возникла ссора, в ходе которой, гостьи задушили несчастную поясом от халата, а ее тело вынесли в подъезд. После этого скрылись с места преступления.

- По горячим следам одна из подозреваемых была задержана. В дальнейшем судом ей был вынесен приговор. Вторая подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском, - рассказали в СУ СК по Иркутской области.

Однако все же следователи СК продолжали работу над раскрытием преступлений прошлых лет. Совместно с сотрудниками полиции и следователями-криминалистами им удалось установить местоположение преступницы. Женщину задержали в Москве в начале апреля 2023 года и доставили в Иркутск.

Задержанная призналась в убийстве приятельницы. Как выяснили следователи, после страшного преступления она скрылась в Таджикистане, где вышла замуж, родила детей, получила гражданство и как минимум дважды меняла свои паспортные данные.

Сейчас ей придется ответить за преступление, совершенное еще в молодости. Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Понимаю, что иду к смерти, но не могу остановиться»: шокирующая история девушки, отказавшейся от еды на 105 дней (подробнее)

Три дня выживала в глухой тайге: сибирячка чудом нашла потерявшуюся в горах ручную собачку (подробнее)

Житель Бурятии до смерти изнасиловал 53-летнюю женщину (подробнее)