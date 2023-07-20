Просят скачать фейковое приложение банка и пугают обвинением в госизмене: не ведитесь - это мошенники

Новые схемы появляются день ото дня. КП-Иркутск рассказывает о самых громких случаях месяца. Фото: Мария ЛЕНЦ

За июль аферисты выманили у жителей Приангарья более 10 миллионов рублей. Как только не изворачиваются: разыгрывают перед жертвами спектакли, притворяясь то банкирами, то оперативниками, запугивают потерей денег, уговаривают установить неизвестные приложения ради сохранения сбережений… Новые схемы появляются день ото дня. КП-Иркутск рассказывает о самых громких случаях месяца.

Фейковое приложение

- Здравствуйте. Беспокоят из банка… - на этот звонок 27-летняя иркутянка, научный сотрудник, ответила машинально.

Она готовилась к защите научной диссертации, которая должна была состояться на следующий день, и явно не собиралась пускаться в долгую беседу с незнакомцем. Но то, что он произнес, заставило ее прислушаться.

- Мошенники заполучили доступ к вашему банковскому онлайн-кабинету и оформили на вас кредит, - заявил мужчина на том конце провода.

Девушка не поверила и, как полицейские и просят в таких случаях поступать, перезвонила по телефону горячей линии кредитной организации. Дозвонилась или нет, уточнила ли информацию - история умалчивает. Однако аферисту все же поверила. Когда он набрал ее номер снова и сказал, мол, знает, как защитить ее счета, трубку не бросила.

- Вам всего лишь нужно скачать специальное приложение на смартфон, - вкрадчиво "порекомендовал" мошенник.

Иркутянка зашла в онлайн-магазин приложений, нашла нужное изображение программы, название которой похоже на название реального банка, и установила ее на смартфон. Так аферисты получили удаленный доступ к ее сбережениям. Они теперь уже по-настоящему оформили займ и похитили со счетов около 2 миллионов рублей.

Испугалась обвинения в госизмене

Поверила незнакомцам и фельдшер из Братска. На связь с 60-летней женщиной вышел мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что кто-то от ее имени переводит деньги на территорию недружественных стран. - Женщине сообщили, что для того, чтобы ей не стать фигуранткой уголовного дела по выдуманному факту государственной измены, она должна отправить все сбережения на «безопасный счет», - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Братчанка так и поступила, потеряв 1,2 миллиона рублей.

Три дня "спасал" деньги от мошенников

Почти 3 миллиона рублей потерял 58-летний житель Братска после нескольких телефонных разговоров. Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка.

- Кто-то пытается похитить сбережения с вашего счета, - напугал сибиряка.

- Срочно спасайте деньги! Вот вам номер счета, куда нужно их перевести, - а это уже перезвонил лжеполицейский.

Мужчина перевел им 1,5 миллиона рублей. Но на следующий день мошенники потребовали "добавки". Вынудили взять кредит и украли еще полмиллиона.

"Вложилась" в металл и серебро

Жертвой мошенников стала еще одна жительница Иркутска - 64-летняя работница медучреждения. С женщиной связался некий финансовый аналитик и предложил вложить деньги в металл и серебро.

- Гарантирую высокий процент! - заманивал ее в ловушку.

Женщина, обрадовавшись возможности подзаработать, клюнула на удочку. Оформила кредиты в трех банках и перевела более 2 миллионов рублей на указанный счет. После этого лжеброкер выключил телефон.

"Утечка" личных данных из банка

А 54-летний электромонтер из Братска думал, что участвует в расследовании уголовного дела. Все началось со звонка лжеполицейского:

- Произошла утечка персональных банковских данных и теперь мошенники с пытаются завладеть деньгами. Но вы можете помочь в расследовании «уголовного дела».

После нескольких таких диалогов мужчина, уверенный, что помогает раскрыть аферистов, выполнил все инструкции, влез в долги и перевел 1,2 миллиона настоящим преступникам.

КОНКРЕТНО

За полгода - 4,5 тысячи обманутых

В прокуратуре озвучили статистику: за шесть месяцев 2023 года жертвами интернет-мошенников стали 4,5 тысячи людей. Они лишились 854 миллиона рублей!

Как уберечься? Правоохранители напоминают:

- осторожно относитесь к звонкам от незнакомцев, представляющихся должностными лицами,

- не переводите по их просьбам деньги на «резервные» или «безопасные» счета, не оформляйте кредиты, не совершайте манипуляции с банкоматами или личными онлайн-кабинетами банка.

- уточняйте информацию напрямую в банках, правоохранительных органах или других организациях, на чей счет незнакомцы просят перевести деньги.