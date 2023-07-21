Поощрять, а не наказывать: «Новые люди» предложили не штрафовать жителей Иркутской области за самостоятельный ремонт дорог

Фото: Партия «Новые люди»

Нынешнюю процедуру согласования самостоятельного ремонта с властями парламентарии называют «избыточно забюрократизированной». При этом жители Иркутской области не раз выступали с инициативами по самостоятельному ремонту дорог, не дождавшись помощи от чиновников.

Так, жители населенного пункта Сергиев Посад под Иркутском рассказывали, что 3 километра дорог им не асфальтировали 15 лет. Отчаявшиеся люди даже начали собирать пожертвования - в местном магазине на прилавок поставили трехлитровую банку с надписью: «На грейдер».

Ставшая достоянием общественности история завершилась, не начавшись. Собранных денег хватило только на две машины гравия. Однако благая инициатива могла обернуться штрафом за «повреждение» дороги.

- Нас зачем-то приучают к тому, что инициатива наказуема. Но всем нужны нормальные дороги здесь и сейчас, а не через 5 лет, когда у местных властей дойдут руки, - говорит автор законопроекта вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. - Понятно, что когда люди заделывают ямы своими силами, это нельзя считать повреждением дорог.

С тем, что процедура согласования по самостоятельному ремонту дорог «избыточно забюрократизирована», согласен и кандидат в депутаты Законодательного собрания Иркутской области от партии «Новые люди» Валерий Ус.

Фото: Партия «Новые люди»

- Я живу в Усолье-Сибирском, у нас, как и во многих населенных пунктах Иркутской области, остро стоит проблема с ремонтом дорог, а точнее - их не ремонтируют качественно. Бывает, снимут асфальт, и проходит несколько месяцев, пока появится новый, - рассказывает Валерий Ус. - По некоторым улицам вообще ни пройти ни проехать. Я не раз своими силами занимался ремонтом. Не мог не реагировать - это мой родной город. Да и на просьбы местных жителей местные чиновники порой не реагируют вообще!

Валерий Ус признается, ему грозили не только штрафами. Технику в приказном порядке требовали убрать, проезжую часть перегораживали, чтобы работы не велись вообще.

- Летом прошлого года жители микрорайонов Каркасный и Жилгородок завалили меня просьбами о ремонте одного из проблемных участков дороги. Отчаявшиеся получить хоть какую-то помощь люди рассказывали, что машины скорой и пожарные не приезжали вовремя, а такси не брали заказы - отказывались ехать по бездорожью. На обращения в городскую администрацию я получал ответы об отсутствии финансирования. Тогда я собственными силами организовал отсыпку и выравнивание дорожного полотна. Когда в администрации об этом узнали, проезд спецтехники заблокировали и всячески пытались помешать. И такие ситуации не редкость, - добавляет Валерий Ус. - Это же абсурд, когда люди хотят своими силами залатать во дворе одну яму, а их еще и оштрафовать могут! Чиновникам пример надо брать и уж точно не наказывать!

В партии «Новые люди» уверены: законопроект решит проблему, когда должностные лица игнорируют просьбы жителей или откладывают ремонт на годы.