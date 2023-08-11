Марина Хрипунова: Мелодрама - жанр актуальный абсолютно для всех

Фото: ТК «Dомашний».

- Давайте начнем с главного. Что привело вас в Иркутск?

- В рамках ежегодных турне по регионам России мы посещаем 8 - 10 крупных городов, в основном это миллионники, чтобы презентовать возможности нашего канала потенциальным рекламодателям: рассказываем о преимуществах размещения рекламы на «нейтральном» канале в наше непростое время. Традиционно летом в расписании появляется Иркутск.

- Сейчас все каналы хотят привлечь молодую аудиторию, в ней заинтересованы рекламодатели, а вы?

- Конечно. Мы хотим сделать аудиторию более привлекательной для рекламодателей, омолодить ее. Первый приток молодой аудитории мы заметили еще во время пандемии, тогда мы все оказались запертыми и были вынуждены искать интересный контент. В первом полугодии 2023 года Домашний вновь увеличил объемы собственного сериального производства и начал экспериментировать с палитрой жанров. Канал привлекает к своим проектам новые лица - юных актеров - и помимо надежной, беспроигрышной мелодрамы, пробует снимать ромкомы, благодаря чему обеспечивает себе прирост молодой аудитории. В осеннем сезоне на канале запланировано 100 премьер собственного производства, их которых 20 - в жанре романтическая комедия. Если обратиться к цифрам: в аудитории Женщины 14-44 лет прирост к прошлому году составил 6,5%, в аудитории Женщины 18-45 лет +8%. В 2023 году Домашний занимает 4 место среди всех каналов по аудиториям Женщины 14-44 лет и Женщины 18-45 лет.

- А чем отличаются проекты для аудитории помоложе?

- Отличия присутствуют не в жанровом наполнении, а вообще в принципе смотрения. Для более возрастной аудитории характерно фоновое, медленное смотрение. Женщина может, например, отвернуться во время просмотра. В сериале должны быть четко проговорены диалоги, чтобы зрительница обязательно все понимала. У нас не очень хорошо смотрят истории слишком динамичные, криминальные, слишком закрученные, детективные. Но это опять же связано с фоновостью смотрения. Наверное, это основное отличие смотрения молодой аудитории от аудитории более возрастной.

Фото: ТК «Dомашний».

- Расскажите, что ждет зрителей осенью на «Dомашнем»…

- С 4 сентября в вечернем прайме будет 100 новых 4-серийных проектов собственного производства, которые мы объединили в линейку «Сквозь слезы к счастью». Каждый будний день за четыре серии рассказывается новая история. Для нас важно, чтобы у зрителя было определенное ощущение и ожидание, что именно он увидит в эфире: включаете нас в 20.00 - попадаете на новую мелодраму.

- Какой должна быть идеальная мелодрама?

- Правила у нас очень простые: мы начинаем в 20.00, а новости на больших каналах в 21.00 - 22.00. То есть к тому моменту, когда начнут показывать новости, героиня сериала должна очень быстро, буквально в первые 10 - 15 минут серии, начать страдать. Мы требуем, чтобы редакторы и продюсеры следили за этим. Героиню должны очень сильно обидеть люди или обстоятельства, чтобы у зрителей было желание смотреть, что произойдет дальше. Зрительница хочет узнать, восторжествует ли справедливость. К тому моменту, когда на больших каналах стартуют новости, а потом уже и их сериальные линейки, наша зрительница уже не может отвлечься.

Если говорить о «движке»: героиня страдает в начале первой серии, а во второй и третьей должна приближаться к счастью и отдаляться от него. То есть счастье не может свалиться на нее с небес: это не может быть ни выигрыш в лотерею, ни наследство, ни какой-то внезапно полюбивший ее принц. Это счастье героиня должна именно выстрадать. Это на самом деле близко нашей целевой аудитории. И, соответственно, в конце четвертой серии, на ночь глядя, примерно к 23.30, героиня догоняет свое счастье. А наша зрительница счастливая ложится спать с желанием на следующий день снова включить «Doмашний» в 20.00.

- Может ли на «Dомашнем» быть сериал, когда за четыре серии хеппи-энда не произойдет?

- Нет, мы не играем в эти игры. Для этого есть онлайн-платформы. Я все-таки уверена, что телевидение, особенно эфирное - это дело массовое. Почитайте русские народные сказки - не бывает у нас историй без хеппи-энда. Всегда есть борьба, страдание, но с наградой в конце. То же самое касается открытых финалов. Таких у нас точно не может быть.

Фото: ТК «Dомашний».

- В последнее время «Dомашний» значительно увеличил темпы производства собственных сериалов. Расскажите, каким образом вам это удалось и к каким результатам привело?

- Много лет «Dомашний» повторял у себя в эфире сериальные проекты больших каналов - «Первого» и «России», но постепенно стал отказываться от закупок и заменять их проектами собственного производства. За последние шесть лет собственное производство канала выросло в 40 раз. Сейчас уже 80% эфира занимают проекты собственного производства, а остальные 20% - это закупка, в основном турецкие сериалы.

Почему пришли к такому решению: когда мы производим самостоятельно, можем себе позволить делать истории с более молодыми героинями, с лихо закрученным сюжетом - «горячую мелодраму». И это, как показали события последних лет, - отличная стратегия. К нам пришли новые зрительницы, рейтинги канала выросли, и за шесть лет мы перепрыгнули с девятого места на четвертое среди всех каналов по женской аудитории.

- Экспериментировали ли вы когда-нибудь с интересами аудитории, не будучи уверенной, понравится проект или нет?

- Я человек в большей степени осторожный. К тому же у меня есть некие внутренние правила: разрабатывая новые продукты, мы не трогаем то, что работает. Например, 90% наших проектов - традиционные, а 10% - экспериментальные вещи. Излюбленный и проверенный жанр, приносящий нам рейтинги, это мелодрама. Сейчас мы совсем немного пробуем экспериментировать с ромкомом. Посмотрим, как это будет оценено.

- Есть ли у вас табуированные темы в контенте?

- Я не готова сказать, что есть какая-то конкретная табуированная тема, которую мы точно не будем брать. Возможно, мы избегаем некой излишне, допустим, желтой или чернушной тональности. По тематике у нас нет жесткого ограничения. Наоборот, возможны социальные сюжеты: женщина может быть больна тяжелой болезнью; или у нее ребенок со сложным поведением; она может быть любовницей, не придерживаться в какой-то момент традиционных семейных ценностей, пройти через эту историю и обрести счастье в конце.

Анализируя премьерные сериалы, мы смотрим, как на них реагирует аудитория. Все зрительницы, неважно откуда они, считают, что счастье женщины - это обрести мужчину. Большинство не мыслит без этого своего личного хеппи-энда.

- «Dомашний» много лет транслирует турецкие сериалы, почему они так популярны и по каким критериям вы выбираете контент?

- У Турции отличная фабрика контента, они снимают сериалы на высоком уровне. Интересные всем? Вопрос спорный. У них своя специфика. Турецкий контент - это страсти в чистом виде. Наверное, это то, чего нам не хватает в нашей рациональной, прагматичной жизни. «Dомашнему» удалось привлечь и взрастить аудиторию, которой интересно смотреть такие проекты.

Чтобы правильно выбрать сериал к показу на ТВ, мы руководствуемся многими критериями, но и к интуиции прислушиваемся. Если говорить в общем, история должна быть понятной, героиня - борцом, финал - счастливым, не открытым. Это простые слагаемые успеха. И всегда важно отделять личные предпочтения от зрительских вкусов, ориентироваться на запросы большинства зрителей.

- Какие турецкие сериалы можно будет посмотреть на вашем канале в ближайшее время?

- С 9 сентября по выходным в 20.00 в эфире будет идти новый сериал «Яркое пламя». Это драматическая история трех женщин, жизнь которых навсегда изменил страшный пожар, возникший во время светского приема. Для каждой из них трагедия стала возможностью начать жизнь с чистого листа. Девушкам поневоле пришлось переосмыслить свою жизнь, добиться справедливости и найти настоящую любовь.