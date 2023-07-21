Селенга,Эльфида и Пересвет: названы самые редкие имена детей в Иркутской области в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области по данным за январь — июнь 2023 года на 8% выросло число разводов по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 6,2 тысячи. Браков же зарегистрировано 6,6 тысячи. Об этом сказал 20 июля во время пресс-конференции руководитель службы ЗАГСа Иркутской области Валерий Митусов.

-Это тенденция не только региональная, но и общероссийская. В нашей стране высокие выплаты матерям-одиночкам и семьям с низкими доходами. Это подстегивает людей разводиться. Государство оказывает материальную поддержку, предоставляет льготы, - рассказал Валерий Митусов.

С его слов, даже если пара живет вместе, приходя на регистрацию детей, в свидетельствах о рождении нередко ставят прочерк в графе "Отец".

Что касается имен детей, то у мальчиков в ТОПе Артем, Михаил, Александр, Тимофей и Матвей, у девочек — София, Ева, Виктория, Варвара, Анна, Милана.В то же время перестали называть Иринами, Дарьями, Мариями и Светами.

Среди необычных имен: Пересвет, Феликс, Устинья, Аэлита, Николетта, Милолика, Эльфида, Светозара, Назарий, Селенга.

Со слов Митусова, всего в январе — июне 2023 года появились на свет 11,7 тысячи малышей. Это на 5% меньше, чем за такой же период 2022 года.