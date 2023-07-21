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Происшествия21 июля 2023 4:55

Нашли затопленную лодку: семейная пара с внуком пропала на рыбалке в Киренском районе

Пропавшую семейную пару с внуком ищут на реке Лене в Киренском районе
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Обнаружена затопленная лодка с личными вещами. Фото: прокуратура Иркутской области.

Обнаружена затопленная лодка с личными вещами. Фото: прокуратура Иркутской области.

Семейная пара с внуком исчезла при загадочных обстоятельствах в Киренском районе. Известно, что 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и их 5-летнийй внук отправились на рыбалку 15 июля. Местом для отдыха они выбрали реку Лена. Сплавлялись сибиряки на моторной лодке. Семья должна была вернуться еще 17 июля, но люди так и не объявились.

- Сотрудниками полиции совместно со спасателями организованы розыскные мероприятия. В настоящее время обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами, - сообщают сотрудники прокуратуры.

Здесь пропали рыбаки.

Здесь пропали рыбаки.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В это время следователи СУ СКР по Иркутской области проводят процессуальную проверку, по факту причинения смерти по неосторожности. Также к делу подключилась и прокуратура Киренского района, которая уже тоже организовала проверку.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о семейном благополучии, а также причинам и условиям произошедшего, - говорят сотрудники ведомства. - По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пока удалось найти лишь их вещи.

Пока удалось найти лишь их вещи.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ЧППроисшествия: ЧП