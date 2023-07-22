КП-Иркутск подскажет, как раскрасить серые будни, куда сходить и чем заняться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многие уже побывали в отпуске и успели отдохнуть и развлечься. А если нет, то КП-Иркутск подскажет, как раскрасить серые будни, куда сходить и чем заняться помимо работы в последний летний месяц. Рассказываем, куда сходить в Иркутске в августе 2023 года.

Куда сходить в Иркутске в августе 2023 года: афиша мероприятий

Концерт в «Тальцах»

Иркутский филармонический русский оркестр приглашает жителей и гостей города выехать за город, развеяться и культурно отдохнуть. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на 47-м км Байкальского тракта 18 августа состоится концерт классической музыки «Русская фантазия». Иркутский оркестр с дирижером Сергеем Филиппенко исполнят произведения Лядова, Рахманинова, Прибылова, Городовской, Нижника и других. Это возможность погрузиться в атмосферу традиционных русских гуляний, послушать звончатые гусли, переливы домр и балалаек. Билет можно приобрести за 400 рублей.

Квиз, посвященный Ван Гогу

В 2023 году исполнилось 170 лет со дня рождения великого художника Винсента Ван Гога. 4 августа в Иркутской научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского состоится квиз, посвященный юбилею маэстро. Все желающие смогут весело провести время и узнать что-то новое о Ван Гоге, чья личность обросла множеством мифов.

Также гости смогут проверить свои знания в области живописи. Удастся ли вам отличить оригинал «Звездной ночи» от множества вольных копий? Ну а после игры при желании можно углубиться в творческую биографию Ван Гога. Для участия нужно собрать команду от двух до пяти человек и заранее записаться. Билет стоит 300 рублей.

Мастер-классы по использованию дронов

Мечтали запустить дрон? Тогда вам вновь в библиотеку им. Молчанова-Сибирского. 8 и 9 августа там состоятся мастер-классы: преподаватели центра молодежного инновационного творчества DigitLab представят различные виды учебных дронов и научат управлять квадрокоптером в симуляторе. В конце можно будет провести фото- и видеосъемку с дрона. Стоит отметить, что участие могут принять взрослые и ребята старше 14 лет. Пройти в библиотеку можно по читательскому билету или приобрести билет за 300 рублей.

Спектакль-променад «В движении стихии»

Куда еще сходить в Иркутске в августе 2023 года? Классические представления о театре «ломает» спектакль-променад «В движении стихии». Это необычная аудиопрогулка по острову Конный. Зрители, которым раздадут наушники, смогут познакомиться с героями действий: Вода, Земля, Огонь и Воздух. Стихии можно будет не только услышать, но и почувствовать. Во время спектакля вас ждут простые и увлекательные задания, подготовленные авторами совместно с психологом. Мероприятие состоится 18 августа около Детской железной дороги. Продолжительность - 50 минут без перерыва.

Выставка игрушек «Вне времени»

У жителей Иркутска есть возможность ненадолго вернуться в детство. До 20 августа все желающие могут посетить выставку кукол и мишек Тедди «Вне времени». Гости познакомятся с игрушками, которые выполнены с помощью различных техник и материалов: текстиль, папье-маше, шарнирные и лепные. Каждая работа уникальна, существует в единственном экземпляре. В экспозиции представлено более 200 авторских игрушек 36 мастеров из разных регионов страны. Устраивает мероприятие клуб кукольников Приангарья Baikalteddys. Состоится выставка в Усадьбе им. Сукачева.

Экспозиция местных художников «Чтобы помнили»

Выбирая, куда сходить в Иркутске в августе 2023 года, стоит обратить внимание на выставку «Чтобы помнили», которая будет открыта до 20 августа в Галерее сибирского искусства. Экспозиция посвящена памяти ушедших иркутских художников. Представят 70 картин, которые выполнены в стиле живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них психологически достоверные портреты, лирические и символические образы природы, художественное стекло. Билет стоит от 70 до 250 рублей.

Выставка «Иркутск и Романовы»

Еще одна выставка состоится в Иркутском художественном музее до 20 августа. Экспозиция «Иркутск и Романовы» наверняка придется по вкусу любителям истории. Все экспонаты подобраны из собрания музея. Посетители увидят произведения живописи, графики, скульптуры: портреты членов императорского семейства, их «наместников», служивших в Иркутске, их «сподвижников»-иркутян, произведения декоративно-прикладного искусства, имеющие отношение к династии. Билет можно приобрети от 70 до 250 рублей.

Арт-выходной «Череда»

Иркутская научная библиотека им. Молчанова-Сибирского и Общество подпольных комиксистов открывают арт-выходной «Череда». Мероприятие порадует работами авторов, мастеров и художников уже 27 августа. Также состоятся лекции о литературе, анимации и о графических романах. Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию комикса. На площадке пройдет интеллектуальная игра по произведениям жанра фэнтези, презентации молодежных проектов. Билет можно приобрести за 450 рублей.

Куда сходить в Иркутске в августе 2023 года, решать вам!