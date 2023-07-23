Потерял управление и выскочил на встречку. Пассажир иномарки погиб в ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске

Страшное ДТП произошло сегодня утром, 23 июля, на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Страшное ДТП произошло сегодня утром, 23 июля, на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Тойота Хаиер» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

- В результате ДТП пассажир «Форда» скончался на месте происшествия. Водители иномарок доставлены в больницу с различными травмами, - рассказали в Госавтоинспекции Иркутска.

Выяснилось, что мужчина, который управлял кроссовером не имеет водительских прав. Кроме того, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они проводят проверку, которая поможет установить все причины и условия произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала о смертельном ДТП, которое произошло вблизи поселка Ершовка около Черемхово. Водитель автомобиля « «Toyota Corolla Filder» совершал разворот и должен был уступить дорогу автомобилю «ВАЗ», но не сделал этого. В результате столкновения погибла 59-летняя женщина, которая находилась на пассажирском кресле иномарки.

Уплыли слишком далеко от берега. В Ангарске 12-летний мальчик утонул в реке, его брат в тяжелом состоянии (подробнее)

Иркутский ЗАГС признал брак между двумя жителями, которые сменили пол, недействительным (подробнее)

«Провожает в караул и на задания»: бойцы СВО из Иркутска приютили домашнего гуся и назвали его Мина (подробнее)