Школьник едва не погиб из-за удара молнии в Иркутской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Нижнеудинске Иркутской области школьник попал на больничную койку после посещения бани. Все произошло вечером 23 июля. Около 20:30 два брата пошли мыться. Вскоре парень постарше закончил и оставил школьника одного. В этот момент раздался сильный хлопок. Вернувшись внутрь напуганный родственник обнаружил мальчика с ожогами. Его экстренно госпитализировали и передали медикам.

- По одной из версий, ученик четвертого класса получил травмы в результате попадания молнии, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка.

Также в случившемся разбирается Нижнеудинская межрайонная прокуратура. Сотрудники ведомства поставили на контроль проведение проверки, организованной полицией. Правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной травм ребенка.

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