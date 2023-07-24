Новый рекорд! В июле сайт "КП-Иркутск" впервые набрал 2 млн 258 тысяч уникальных посетителей за месяц Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Новый рекорд! По данным счетчика LiveInternet, за неполный июль 2023 года сайт irk.kp.ru уже набрал 3,390,776 просмотров и 2,258,150 уникальных посетителей. Предыдущий наш рекорд был зафиксирован в июне, когда удалось набрать 1,931,074 «уников», а также 3,288,294 просмотров. А все благодаря вам, уважаемые читатели!

В июле, как и обычно, читатели интересовались новостями и эксклюзивными материалами сайта «КП-Иркутск» - происшествиями, криминалом, необычными историями из жизни.

Итак, топ-3 самых читаемых материалов месяца:

1. «Сгорела» за пять дней: СК завел уголовное дело после смерти 23-летней девушки в Ангарске - 137 тысяч просмотров.

2. Конкурс Леди в белых халатах 2023 в Иркутске - 98 тысяч просмотров.

3. Житель Бурятии до смерти изнасиловал 53-летнюю женщину - 71 тысяча просмотров.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 71,2 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 61 тысяча, в канале в мессенджере «Телеграм» - больше 2 тысяч.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.