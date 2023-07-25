Избили резиновым снарядом: в Братском районе между жителями на пляже развязался конфликт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейскими установлены участники конфликта на пляже в Братском районе. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

-В полицию поступил сигнал о происшествии 22 июля. Полицейские прибыли на место происшествия. Выяснилось, что ночью на пляже отдыхали жители, между ними возник конфликт, - говорят в полиции.

Как итог, ситуация закончилась рукоприкладством и нанесением травм. В том числе один из участников произошедшего доставлялся в медучреждение с травмами. Предполагается, что они были нанесены резиновым снарядом.

С места происшествия в отдел полиции был доставлен наиболее активный участник конфликта. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

В отношении него составлен административный протокол за хулиганство.