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Происшествия25 июля 2023 9:35

Избили резиновым снарядом: в Братском районе между жителями на пляже развязался конфликт

В Братском районе полиция установила участников конфликта на пляже
Елена СИНИЦА
Избили резиновым снарядом: в Братском районе между жителями на пляже развязался конфликт

Избили резиновым снарядом: в Братском районе между жителями на пляже развязался конфликт

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейскими установлены участники конфликта на пляже в Братском районе. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

-В полицию поступил сигнал о происшествии 22 июля. Полицейские прибыли на место происшествия. Выяснилось, что ночью на пляже отдыхали жители, между ними возник конфликт, - говорят в полиции.

Как итог, ситуация закончилась рукоприкладством и нанесением травм. В том числе один из участников произошедшего доставлялся в медучреждение с травмами. Предполагается, что они были нанесены резиновым снарядом.

С места происшествия в отдел полиции был доставлен наиболее активный участник конфликта. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

В отношении него составлен административный протокол за хулиганство.

ЧППроисшествия: ЧП