В Иркутске изменят схемы движения нескольких маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске планируется провести аварийный ремонт участка теплосети в микрорайоне Юбилейный. Из-за этого схемы движения четырех автобусов изменятся в Иркутске с 26 июля.

Схемы движения четырех автобусов изменятся в Иркутске с 26 июля

Известно, что дорожные ограничения будут действовать по дороге, ведущей от остановки «Болотная» к Областной больнице. Там с 9:00 26 июля до 17:00 28 июля изменится схема движения общественного транспорта.

Схема движения автобуса №2 изменится в Иркутске с 26 июля

Автобусы маршрутов № 2 «Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС» после объездной дороги будут перенаправляться по дороге, ведущей от АЗС «КрайсНефть» к Областной больнице. Дальнейший маршрут будет без изменений. При этом на период ограничений будут исключены остановки «Болотная» и «Поликлиника № 6».

Схема движения автобуса №3 изменится в Иркутске с 26 июля

При движении по маршруту № 3 автобусы после улицы Сеченова повернут направо на объездную дорогу микрорайона Юбилейный. В остальном маршрут останется прежним.

Заезд к Областной больнице и остановки «Библиотека им. Евтушенко», «Подстанция» «Школа № 4», «м/р Юбилейный» будут исключены.

Схема движения автобуса №55 изменится в Иркутске с 26 июля

Автобусы № 55 при движении к остановке «Областная больница» после улицы Сеченова повернут налево на объездную дорогу мкр. Юбилейный и далее проследуют по дороге, ведущей от остановки «м/р Юбилейный» к Областной больнице. Остановки «Болотная» и «Поликлиника № 6» временно исключены.