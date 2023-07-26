С папой на работу: дети на Ново-Иркутской ТЭЦ

Перед началом экскурсии ребята прошли обязательный вводный инструктаж и переоделись в спецодежду. Фото Анна СУРЖАНСКАЯ.

Идея организации экскурсии подобного формата принадлежит службе охраны труда входящей в компанию Эн+ Ново-Иркутской ТЭЦ. Посещение теплоэлектроцентрали даст ребятам необходимые знания о сложности, масштабе и важности работы их родителей. Александр Кровушкин, директор Ново-Иркутской ТЭЦ, приветствовал экскурсантов словами о том, что забота семьи - это большая поддержка в любой работе.

- Мы делаем очень многое, чтобы каждый работник находился в максимально безопасных условиях. У нас сложная работа, но все настоящие профессионалы, а с поддержкой семьи любое дело выполнять проще. Сегодня вы увидите, в каких условиях трудятся ваши родители.

Перед началом экскурсии ребята прошли обязательный вводный инструктаж и переоделись в спецодежду. Только после этого разрешается входить в мир огромных турбин, агрегатов и труб, в котором маленькие экскурсанты во взрослых спецовках - будто в стране Гулливера. Но от этого детям только интереснее.

Идея организации экскурсии принадлежит службе охраны труда Ново-Иркутской ТЭЦ входящей в компанию Эн+. Фото Анна СУРЖАНСКАЯ.

Во время похода по территории заместитель начальника производственно-технического отдела Григорий Миронов рассказывает ребятам, откуда берется тепло в наших домах, что такое электроэнергия и как она вырабатывается.

Первый пункт экскурсии - топливно-транспортный цех со специальными механизмами, с помощью которых можно наклонять вагоны для выгрузки угля. Здесь же, собственно, и сам уголь, основное сырье для выработки тепловой энергии. На территории ТЭЦ всегда есть запас угля - около 450 тысяч тонн, чтобы хватило для обеспечения непрерывной работы станции на случай сбоя в поставке. Дальше - котельный и турбинный цеха. Исполинских размеров трубы и котлоагрегаты весом в сотни тонн.

- Я знаю, что ТЭЦ - одно из важнейших предприятий Иркутска, - делится впечатлениями 13-летняя Настя Сидорова. - Мне было очень интересно наведаться к папе на работу, давно хотела посмотреть, что здесь да как. Мне очень понравилось ходить по цехам, все такое большое, сложное, непонятное, но очень интересное. И еще здесь все предусмотрено: таблички, предупреждения, предостережения, даже перила лестниц размечены и дорожки на асфальте.

Ежегодно станция отпускает до 5 млн Гкал тепловой энергии в паре и горячей воде и генерирует до 3 млрд кВтч электроэнергии. Фото Анна СУРЖАНСКАЯ.

Семью Насти можно назвать династией энергетиков, ведь не только отец, но и мама, дедушка и бабушка работают или работали на теплоэнергоцентрали - правда, на другой, в Ангарске. Девочка и сама решила в будущем стать инженером. Говорит, что после посещения Ново-Иркутской ТЭЦ еще больше утвердилась в своем выборе.

Впечатлил экскурсантов и щит управления станцией в машинном зале, с которого машинисты контролируют работу оборудования. Кто-то из мальчиков даже сравнил его с пунктом управления космических полетов, который видел в кино. 14-летняя Валерия Вольхина, которая пришла на экскурсию вместе с мамой Ольгой, поделилась своими впечатлениями.

- Больше всего мне понравилось в топливно-транспортном, где грузят уголь. Огромные транспортеры и такая высокая лестница. Здесь все продумано и, конечно безопасно, надо носить экипировку и соблюдать все правила. Удивило, что все автоматизировано. Мой папа работает здесь в турбинном цехе.

Валерия Вольхина вместе с мамой Ольгой. Фото Анна СУРЖАНСКАЯ.

Последняя остановка экскурсии на пути к завершению у градирен - башен высотой около 70 метров. Именно здесь направленным потоком воздуха охлаждается циркуляционная вода. Многие иркутяне, особенно те, кто живет в зоне видимости Ново-Иркутской ТЭЦ, думают, что градирни дымят. На самом деле это не так - из труб выходят не дымовые газы, а водяной пар.

Ново-Иркутская ТЭЦ обеспечивает теплом весь город, на теплоэлектроцентрали установлено 8 котлоагрегатов суммарной производительностью 4000 тонн пара в час и 6 турбоагрегатов суммарной электрической мощностью 708 МВт.

Ежегодно станция отпускает потребителям до 5 млн Гкал тепловой энергии в паре и горячей воде и генерирует до 3 млрд кВтч электроэнергии. При этом предприятие, несмотря почти на 50-летний возраст, современное и высокотехнологичное. А главное, с правильными приоритетами - безопасность сотрудников превыше всего.