Пьяный водитель тягача вытолкал иномарку под колеса грузовика на трассе «Сибирь». Два человека погибли

Скончались водитель и пассажирка кроссовера. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку по факту смертельного ДТП в Аларском районе Иркутской области. Авария произошла 26 июля, около двух часов ночи, в районе 1725 километра федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

- Предварительно установлено, что 40-летний водитель тягача Sitrak совершил наезд на стоящий автомобиль Haval Jolion, который стоял на проезжей части на запрещающий сигнал светофора, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУМВД России по Иркутской области.

Машина превратилась в груду металлолома. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В результате иномарка выехала на встречку, где в этот момент ехал грузовик с прицепом. Произошло столкновение. Жертвами аварии стали водитель и 60-летняя пассажирка кроссовера.

- Процедура медосвидетельствования показала, что водитель тягача пьян, - отмечают в прокуратуре региона.

Водитель тягача оказался пьян. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить правоохранителям.