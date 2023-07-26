Пьяный водитель тягача вытолкал иномарку под колеса грузовика на трассе «Сибирь». Два человека погибли

Скончались водитель и пассажирка кроссовера.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку по факту смертельного ДТП в Аларском районе Иркутской области. Авария произошла 26 июля, около двух часов ночи, в районе 1725 километра федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
- Предварительно установлено, что 40-летний водитель тягача Sitrak совершил наезд на стоящий автомобиль Haval Jolion, который стоял на проезжей части на запрещающий сигнал светофора, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУМВД России по Иркутской области.
Машина превратилась в груду металлолома.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В результате иномарка выехала на встречку, где в этот момент ехал грузовик с прицепом. Произошло столкновение. Жертвами аварии стали водитель и 60-летняя пассажирка кроссовера.
- Процедура медосвидетельствования показала, что водитель тягача пьян, - отмечают в прокуратуре региона.
Водитель тягача оказался пьян.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить правоохранителям.