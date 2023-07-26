В Иркутске МЧС выехали на пожар в торговый центр "Версаль" Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутске пожарные подразделения выехали по повышенному номеру в торговый центр «Версаль». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар в ТЦ "Версаль" в Иркутске 26 июля

-По сообщению пожар в ТЦ "Версаль" в Иркутске 26 июля произошел на 3 этаже в сетевом магазине, - говорят в МЧС.

Известно, что сейчас в торговом центре проводится эвакуация, подробностей на данный момент не приводится.

Пресс-служба прокуратуры региона добавила, что сейчас ведомство будет контролировать установление всех обстоятельств и причин пожара в ТЦ "Версаль" в Иркутске 26 июля

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности.

Позднее в ГУ МЧС региона рассказали, что на наружной стене торгового центра произошло короткое замыкание силового кабеля без последующего горения. Подразделениям дан отбой.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 25 июля произошли два пожара в многоквартирных домах из-за короткого замыкания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.