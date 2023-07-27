В Бурятии задержали незаконных добытчиков нефрита на частной территории Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские из Бурятии выезжали на задержание нелегальных добытчиков нефрита. "Копатели" действовали на чужой частной территории. Вот только задержание оказалось не таким уж спокойным.

В СМИ появилась информация, что все происходило в районе Оспинского месторождения, на территории местной компании, занимающейся добычей драгметаллов. Они заметили толпу желающих добывать незаконно нефрит. Всего "добытчиков" было 40, при попытке задержания они якобы стали забрасывать полицейских камнями. Большинство удалось задержать - 27.

Тогда они решили вызвать сотрудников полиции.

Как рассказали КП-Иркутск в МВД Бурятии, в Окинском районе полицейские применили табельное оружие для задержания нарушителей. Все дело в том, что граждане оказали сопротивление при задержании.

- В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полицейские при отражении нападения применили табельное оружие. Обстоятельства происшествия и участники события устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - добавили в МВД.

Данные опубликованные в СМИ, по количеству людей, замешанных в конфликте, пострадавших и обстрел камнями не подтвердили.

Поясним, что нефрит - это камень, который имеет разнообразную окраску и используется для создания сувениров и украшений. В Китае считается, что он обладает способностью защищать владельца от потусторонних сил, а также обеспечивать долголетие и семейное благополучие. Кроме того, из этого камня в Китае изготавливают инструменты для массажа и посуду, которые считаются целебными.

Более того, на нефрит в Бурятии нередко "покушались" любители добывать его незаконно. Например, однажды на карьер напали 20 вооруженных бандитов. 2 тонны сырца уже стояли в контейнере, должны отвезти на фабрику. Разбойники приехали на квадроциклах и микроавтобусах «Истана». Нефрит планировали перегрузить в автобусы. Но налетчики просчитались: карьер охраняли 9 человек. Тоже с оружием. Началась перестрелка. Одного бандита убили, остальных переловили в горах.