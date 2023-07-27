Заплатить, чтобы заработать: как выбрать ипотеку, если ваша цель — выгодно вложить средства в недвижимость

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Денег всегда мало. Категорически. Даже если где-то в банке лежат «круглые» 500 тысяч рублей — большие деньги для средней иркутской семьи. В качестве заначки — хорошо, но квартиру, например, на них не купишь. Или все-таки попробовать? Если свое жилье уже есть — так второе можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом. А если что, то и продать потом — на каком-нибудь очередном взлете цен.

Во многих городах страны такая схема выглядит вполне рабочей. А как насчет Иркутска? Вместе с экспертами просчитали все варианты и разобрались, что нужно учесть, чтобы не прогадать и не «уйти в минус».

Можно ли сдавать квартиру в ипотеке

— В моем подъезде сдаются почти все студии, — рассказывает иркутянка Юлия Петракова. — Там живут молодые семьи, в основном студентов Политеха. Дело в том, что сам технический университет находится недалеко, пара остановок на автобусе (но молодежь — народ экономный, пешком ходят). Как-то я познакомилась с девушкой, владелицей одной из таких квартир, в чате нашего района. Она мне и рассказала всю механику этого дела. Квартира у нее в ипотеке, а платят за нее сами студенты. Она добавляет символическую сумму — пять тысяч рублей. Зато скоро жилье будет полностью ее, потому что при каждой возможности она делает и досрочные выплаты — деньги, благодаря крохотной ипотеке, на это находятся.

Юлия тоже загорелась этой идеей. У нее есть небольшая квартирка в Ленинском районе: пусть и далеко от центра города, зато работа рядом. Так почему бы не взять в ипотеку «запасные апартаменты»? Особых богатств у девушки нет, но тут совпало — отпускные, премия, продажа старенькой машины… Получилось как раз около полумиллиона. Но стоит ли игра свеч?

— Стоит, — уверена иркутский риелтор Светлана Бочарова. — Причем именно в Иркутске эта схема отлично работает. Надо только взвесить, на что мы можем в этом случае рассчитывать, исходя из 10% первоначального взноса. Сразу скажу: квадратный метр в городе очень дорог, в среднем перевалил отметку в 110 тысяч рублей. Небольшая однушка на вторичном рынке, если не брать центр и Октябрьский район, вполне уложится в сумму, положим, до 4 миллионов рублей. А цены на комнаты стартуют от суммы около миллиона и выше, в зависимости от комфорта. Средняя цена — 1,5 миллиона.

Фото: Домклик

Вместе с Юлией и нашим экспертом мы посмотрели объявления на Домклик — популярном сервисе недвижимости от Сбера. Квартир и комнат стоимостью до 4 миллионов рублей нашлось более шести сотен. Правда, сюда входят и только что сданные новостройки с черновой отделкой, и комнаты в малосемейках, названные квартирами по факту оформления бумаг — но, увы, не по своей площади и уровню комфорта.

— Я бы не рассматривала в данном случае новостройку с черновым вариантом, потому что в нее нужно дополнительно вкладываться, это затратно и по деньгам, и по времени, — говорит Светлана Бочарова. — А в нашем случае надо, чтобы жилье оплачивали квартиранты. Значит, интересна либо однушка, либо студия, небольшие по размеру. Можно выбрать и комнату в малосемейке, если не хотите брать большой кредит. Конечно, лучше всего — недалеко от какого-то вуза. Но в принципе Иркутск в плане аренды — почти Москва. В том смысле, что для огромного количества студентов и молодых специалистов жилье сдается везде, спрос есть. Вопрос в том, сколько придется добавлять к стоимости аренды.

«Начерно» изучив объявления, мы дружно пришли к выводу, что можем снизить планку максимальной стоимости жилья примерно до 3,8 миллиона рублей. В конце концов, у нас нет задачи найти идеальную квартиру для себя — просто аккуратный вариант для сдачи. Даже если вычеркнуть из списка объявлений комнаты, притворяющиеся квартирами, неотделанные новостройки и совсем уж отдаленные варианты, остается немало объектов, достойных просмотра и покупки.

Кстати, говоря о размере первоначального взноса, риелтор не зря упомянула 10%: этим летом Сбер уменьшил минимальную сумму стартового взноса по некоторым ипотечным программам. Вторички это тоже коснулось: теперь к ней можно присматриваться, имея на руках всего лишь десятую часть стоимости квартиры.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Домклик мы изучили не только базовую ипотеку на вторичное жилье, но и программу без первоначального взноса.

И в нашем случае (мы делали расчет для квартиры стоимостью 3,8 миллиона рублей, с учетом первоначального взноса 500 тысяч рублей и займа на 25 лет) она оказалась даже выгоднее. Штука тут вот в чем.

Ставка по ипотеке на вторичное жилье стартует от 10,9%. Но это нижний порог. А при маленьком первоначальном взносе — как у нас — кредитный калькулятор Домклик показал ставку 11,9%. И ежемесячный платеж размером 34,5 тысячи рублей. С другой стороны, название «Ипотека без первоначального взноса» вовсе не означает, что этот самый взнос использовать нельзя — это просто необязательно. Поскольку у Юлии уже есть своя квартира, способная стать залогом, то, вложив «в дело» накопленные 500 тысяч рублей, она может получить ставку в 11,7%. И ежемесячный платеж в 34 тысячи рублей. Какая-никакая, а выгода — особенно в пересчете на все годы ипотеки.

Фото: Shutterstock

А что по стоимости аренды? Квартира среднего уровня с меблировкой в Иркутске — это 20–25 тысяч рублей в месяц. Можно сдать и дороже, если ремонт и расположение позволят. Получается, к деньгам жильцов надо будет добавлять около 10 тысяч своих.

— Если вы этот вариант для себя лично находите рискованным и дорогим — выбирайте малосемейку, — советует эксперт. — Здесь платить будете меньше. Сможете взять ипотеку даже с небольшой зарплатой.

В самом деле. Если нам нужен от банка «всего» миллион, то, оформив ипотеку в Сбере на 10 лет (к чему растягивать возврат такой суммы), мы получим ежемесячный платеж размером около 13,5 тысячи рублей. Малосемейку же в Иркутске можно сдать в аренду за 10–12 тысяч. Пара умеренных досрочных выплат — и расход сравняется с доходом.

Кстати, еще один аргумент в пользу изучения разных кредитных программ: в случае с малосемейкой выгоднее оказалась уже ипотека на вторичное жилье — скромная сумма займа и большой (по сравнению с ней) первоначальный взнос позволили нам претендовать на минимальную ставку в 10,9%.

Без подушки безопасности — никуда

Однако все хорошо и безоблачно бывает только в сказках. Сдача квартиры, тем более ипотечной, требует осмотрительности: это все-таки, скорее, небольшой бизнес, чем пассивный доход.

— Первое, что надо учесть, — это подушка безопасности, — говорит риелтор. — Держите на депозите достаточно средств, чтобы без поддержки арендаторов закрыть 3–4 платежа по ипотеке. Во-первых, студенты или молодая семья могут съехать. И вам придется месяц искать других. Во-вторых, рано или поздно потребуется косметический ремонт. Нужны деньги и на случай ЧП — вдруг что-нибудь сломается или зальют соседей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не стоит забывать и о необходимости платить налоги — как минимум за саму недвижимость, а также о страховке. Но в любом случае в вашем распоряжении окажется еще одна квартира — полноценный ресурс, помогающий защитить накопления от инфляции и получать доход.

Вывод: имея такую цель, как у нашей героини, желательно выбирать вторичку с ремонтом и мебелью. Таких вариантов в Иркутске достаточно, есть даже с арендаторами «в комплекте». Подойдет и уже сданная новостройка с отделкой. Обратите внимание на студии и комнаты в малосемейках — они показывают максимальную доходность за счет стоимости, примерно равной платежам по ипотеке. И конечно, несмотря на то что жилье в Иркутске сдается везде, выбирайте варианты поближе к крупным деловым центрам либо вузам.

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