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Общество30 июля 2023 23:00

Байкал стал чище на 2 тонны рыболовных сетей и прочего мусора

В рамках недельной экоэкспедиции со дна Байкала было поднято около двух тонн брошенных рыболовных сетей, шин, металлического промышленного и бытового мусора
Анна СУРЖАНСКАЯ
Рыболовные сети являются настоящей угрозой для экосистемы озера. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Рыболовные сети являются настоящей угрозой для экосистемы озера. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Акция, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», прошла при финансовой и организационной поддержке энергохолдинга Эн+. «Улов» превысил запланированный минимум почти на полтонны. По словам Ильи Уйманова, руководителя ассоциации «Байкал без пластика», за неделю со дна подняли старые советские сети, пару веревочных неводов и многое другое, но основную массу составил именно вредоносный «пластик», то есть нейлоновые сети.

- Одномоментно работали до пяти дайверов, за все время экспедиции с 19 по 25 июля у нас было задействовано 8 специалистов, и это лучшие дайверы области. Максимум они проводили под водой полтора часа и куда реже по 30 - 40 минут. Работали практически в экстремальных условиях при температуре от 3 до 12 градусов. От Листвянки на юг нам удалось продвинуться почти на 50 километров - до мыса Толстый и немного за него, на север порядка 30 - 35 километров к Большому Голоустному. Подняли две тонны, и работы еще много.

Байкал стал чище на 2 тонны рыболовных сетей и прочего мусора (главное). Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Байкал стал чище на 2 тонны рыболовных сетей и прочего мусора (главное). Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Рыболовные сети являются настоящей угрозой для экосистемы озера. Их изготавливают из пластика, который со временем распадается на микрочастицы и загрязняет воды уникального озера, его заглатывают рыбы, животные, птицы и даже люди, совсем этого не замечая. А еще брошенные сети становятся ловушкой для байкальских обитателей. Росрыболовство ежегодно чистит Байкал и поддерживает всевозможные экологические проекты, но масштабы проблемы гораздо шире.

- В этой экспедиции за нами был контроль и надзор, чтобы все проходило, как положено. Также мы фиксировали объемы поднятого мусора и заодно посмотрели, что еще находится на дне. Проанализируем данные и, возможно, каким-то районам на Байкале уделим больше внимания, - сказал Денис Собенин, заместитель начальника территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Помимо пластика было найдено очень много автомобильных шин, башмаков, металла и промышленного мусора. Видели затопленную «копейку», а также мотоциклы и бытовые отходы в виде бутылок, посуды и пакетов. Все, что смогли, подняли. Остальное зафиксировали для будущих акций.

Акция, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», прошла при финансовой и организационной поддержке энергохолдинга Эн+. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Акция, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», прошла при финансовой и организационной поддержке энергохолдинга Эн+. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Погружение на дно Байкала - процесс нелегкий, но дайверам пришлось еще сложнее. Регулярно сталкивались с опасностью запутаться и аккуратно освобождали байкальскую губку и другую живность. И все это с учетом ограниченного время погружения, глубины и подводных условий. Проводить осмотр на большой глубине специалистам помогал подводный дрон. Устройство оборудовано видеокамерой и рукой-манипулятором для захвата предметов.

- По акватории вдоль линии КБЖД мусор в очень большом количестве, в сторону Больших Котов значительно чище, - делиться наблюдениями Михаил Сисенков, руководитель дайв-центра «Фартовый». - Хотя уже сейчас есть глубокое внутреннее удовлетворение от проделанного. Мы неделю хорошо поработали - и мир стал немного почище. У нас не было какой-то значительной потери оборудования, все прошло без эксцессов, все живы-здоровы и все на позитиве, потому что старались. На самом деле хочется надеяться, что подобные экспедиции организаторы поставят на регулярную, системную основу.

Компания Эн+ уже на протяжении четырех лет поддерживает экспедицию научного экологического мониторинга озера Байкал, одно из его направлений - оценка содержания и распределения микропластика в воде. Прошедшая экоэкспедиция, еще один проект, направленный на сохранение уникальной экосистемы Байкала.

Помимо пластика было найдено очень много автомобильных шин, башмаков, металла и промышленного мусора. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Помимо пластика было найдено очень много автомобильных шин, башмаков, металла и промышленного мусора. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

- Мы рады, что успели провести акцию в межнерестовый период. Как итог - три километра рыболовных сетей, являющихся источником микропластика. Это немало, но хотелось бы еще больше. Но это только первая подобная экспедиция. Я надеюсь, что в следующем году другие члены ассоциации и крупные компании, которые уже проявили интерес к нашему проекту, тоже подключатся. И уже через год мы сможем сделать гораздо больше. Возможно, даже удастся поднять ту самую «копейку» и несколько мотоциклов, которые нашли, - поделился надеждами Евгений Вакула, руководитель проектов Эн+.

БИЗНЕС-ПРЕСС