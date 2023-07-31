Рыболовные сети являются настоящей угрозой для экосистемы озера. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Акция, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», прошла при финансовой и организационной поддержке энергохолдинга Эн+. «Улов» превысил запланированный минимум почти на полтонны. По словам Ильи Уйманова, руководителя ассоциации «Байкал без пластика», за неделю со дна подняли старые советские сети, пару веревочных неводов и многое другое, но основную массу составил именно вредоносный «пластик», то есть нейлоновые сети.

- Одномоментно работали до пяти дайверов, за все время экспедиции с 19 по 25 июля у нас было задействовано 8 специалистов, и это лучшие дайверы области. Максимум они проводили под водой полтора часа и куда реже по 30 - 40 минут. Работали практически в экстремальных условиях при температуре от 3 до 12 градусов. От Листвянки на юг нам удалось продвинуться почти на 50 километров - до мыса Толстый и немного за него, на север порядка 30 - 35 километров к Большому Голоустному. Подняли две тонны, и работы еще много.

Байкал стал чище на 2 тонны рыболовных сетей и прочего мусора (главное). Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Рыболовные сети являются настоящей угрозой для экосистемы озера. Их изготавливают из пластика, который со временем распадается на микрочастицы и загрязняет воды уникального озера, его заглатывают рыбы, животные, птицы и даже люди, совсем этого не замечая. А еще брошенные сети становятся ловушкой для байкальских обитателей. Росрыболовство ежегодно чистит Байкал и поддерживает всевозможные экологические проекты, но масштабы проблемы гораздо шире.

- В этой экспедиции за нами был контроль и надзор, чтобы все проходило, как положено. Также мы фиксировали объемы поднятого мусора и заодно посмотрели, что еще находится на дне. Проанализируем данные и, возможно, каким-то районам на Байкале уделим больше внимания, - сказал Денис Собенин, заместитель начальника территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Помимо пластика было найдено очень много автомобильных шин, башмаков, металла и промышленного мусора. Видели затопленную «копейку», а также мотоциклы и бытовые отходы в виде бутылок, посуды и пакетов. Все, что смогли, подняли. Остальное зафиксировали для будущих акций.

Акция, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», прошла при финансовой и организационной поддержке энергохолдинга Эн+. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

Погружение на дно Байкала - процесс нелегкий, но дайверам пришлось еще сложнее. Регулярно сталкивались с опасностью запутаться и аккуратно освобождали байкальскую губку и другую живность. И все это с учетом ограниченного время погружения, глубины и подводных условий. Проводить осмотр на большой глубине специалистам помогал подводный дрон. Устройство оборудовано видеокамерой и рукой-манипулятором для захвата предметов.

- По акватории вдоль линии КБЖД мусор в очень большом количестве, в сторону Больших Котов значительно чище, - делиться наблюдениями Михаил Сисенков, руководитель дайв-центра «Фартовый». - Хотя уже сейчас есть глубокое внутреннее удовлетворение от проделанного. Мы неделю хорошо поработали - и мир стал немного почище. У нас не было какой-то значительной потери оборудования, все прошло без эксцессов, все живы-здоровы и все на позитиве, потому что старались. На самом деле хочется надеяться, что подобные экспедиции организаторы поставят на регулярную, системную основу.

Компания Эн+ уже на протяжении четырех лет поддерживает экспедицию научного экологического мониторинга озера Байкал, одно из его направлений - оценка содержания и распределения микропластика в воде. Прошедшая экоэкспедиция, еще один проект, направленный на сохранение уникальной экосистемы Байкала.

Помимо пластика было найдено очень много автомобильных шин, башмаков, металла и промышленного мусора. Фото Евгений МИХАЙЛОВ.

- Мы рады, что успели провести акцию в межнерестовый период. Как итог - три километра рыболовных сетей, являющихся источником микропластика. Это немало, но хотелось бы еще больше. Но это только первая подобная экспедиция. Я надеюсь, что в следующем году другие члены ассоциации и крупные компании, которые уже проявили интерес к нашему проекту, тоже подключатся. И уже через год мы сможем сделать гораздо больше. Возможно, даже удастся поднять ту самую «копейку» и несколько мотоциклов, которые нашли, - поделился надеждами Евгений Вакула, руководитель проектов Эн+.