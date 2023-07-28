Солнца хватит всем: чем порадует погода в Иркутске на 26 июля Фото: Оксана ЗУЙКО

В эту пятницу жителей столицы Приангарья на улице встречает солнце. Синоптики радуют - погода в Иркутске на 26 июля 2023 года не подведет желающих отправиться на природу, отдохнуть на пляже или просто прогуляться.

Погода в Иркутске на 26 июля 2023

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с, - говорят специалисты. - Столбик термометра в областном центре поднимется до отметок +28...+30 градусов.

Однако не всем жителям Иркутской области так повезло. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах сегодня пройдут кратковременные, а местами и сильные дожди. В Казачинско-Ленском районе обещают ливни, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. При этом в среднем по региону воздух прогреется до +25...+30 градусов, при облачной погоде до +19, в северо-восточных районах прогнозируют 32-градусную жару.

Так, погода в Иркутске на 26 июля 2023 года будет по-настоящему летней. Но не стоит забывать, что с 29 июля на территории Приангарья введен режим повышенной готовности из-за ожидаемых ливней. Когда ждать непогоду?