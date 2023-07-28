В парках и скверах Иркутска полно детских игровых зон - там посетителей всегда много. Красивая, чистая, безопасная! Фото: Регина РАХИМОВА

Детские площадки, причем в негативном ключе, за последний месяц в Иркутске стали упоминаться чаще. Последний случай произошел буквально пару недель назад: 9-летняя Дарья Криворучко после игры во дворе оказалась в больнице. Девочка упала лицом на колышек забора, которым была обнесена детская зона. Итог - пять швов. До того 4-летняя Оливия получила травму позвоночника в городском сквере. Скамейка оказалась не закреплена, опрокинулась. Девочку зажало между той самой лавкой и столбом.

Корреспондент КП-Иркутск решила сама устроить рейд по детским площадкам в Иркутске, проверить, в каком они состоянии в 2023 году.

Облезлые горки и ржавые карусели

Лавочки, песочница, карусель, две горки, турники, - все есть. Фото: Регина РАХИМОВА

Первым делом направлюсь к качелям-каруселям вокруг офиса. Он находится во дворе жилого дома по улице Партизанская, 75, поэтому аттракционов рядом пруд пруди. Итак, первая детская площадка. С виду приличная! Лавочки, песочница, карусель, две горки, турники, - все есть. Но не спешу уходить - сначала осматриваюсь. Занозы, штыри, незакрепленные лавочки? Не вижу. Но оглядевшись, все-таки замечаю странное - оказалось, недостроенные качели. Теперь они служат турниками для детворы, опасными турниками. Отвлекись мамы-папы на пять минут, как минимум содранных коленок не избежать. В остальном детская площадка смотрится безопасной. Разве что выцветшие горки портят внешний вид, но это все-таки не главное.

Первым делом направлюсь к качелям-каруселям вокруг офиса. Фото: Регина РАХИМОВА

Но оглядевшись, все-таки замечаю странное – оказалось, недостроенные качели. Теперь они служат турниками для детворы. Фото: Регина РАХИМОВА

Разве что выцветшие горки портят внешний вид, но это все-таки не главное. Фото: Регина РАХИМОВА

На очереди - следующий двор. Аттракционы здесь точь-в-точь, как в предыдущем. Недочет замечаю один - оторвавшийся кусок фанеры от карусели. И его однозначно надо исправить, как можно скорее. Ребенок побежит куда-то, сломя голову, и травмируется на раз-два. Кроме того, внешне площадка, кажется «уставшей», устаревшей, хотя это и не столь важно. Главное, ступеньки, перила, доски на месте.

Недочет замечаю один - оторвавшийся кусок фанеры от карусели. Фото: Регина РАХИМОВА

Кстати, первая площадка находится на Партизанской, 73. А второй рейд прошел по детской игровой территории по адресу улица Горная, 68А.

«Остались только доски»

По следующему адресу - на детскую площадку в Черемховском переулке, 6 еду уже вполне сознательно. Жалоб в соцсетях на нее было порядком. Иркутяне писали, мол, от локации остались только доски. Решила убедиться сама. Действительно, местечко для детского отдыха так себе. Из игровых элементов - лишь старая карусель и сломанные качели. Тем не менее, что удивительно, ребятишек играет здесь немало.

На площадке по адресу Черемховский переулок все очень плохо. Фото: Регина РАХИМОВА

- А нам больше ходить некуда! - радуются малому дети. - Родители далеко не отпускают, а сидеть дома летом не хочется. На качелях не играем, хоть карусель есть.

Так выглядят качели. Дети на них совсем не качаются. Фото: Регина РАХИМОВА

Вердикт это игровой зоне: сносить, нельзя помиловать! Родители, что били тревогу в соцсетях, оказались правы.

Площадка сгнила. Фото: Регина РАХИМОВА

Далее решаю пройти по близлежащим дворам и проверить обстановку там. Через пару метров натыкаюсь на площадку куда более колоритнее. Горки, турники, качели и песочница - в наличии, но выглядит все, как в фильме ужасов. Если с горки еще можно прокатиться, то путь к песочнице лежит через полосу препятствий, вокруг нее все поросло густой травой, ребенку не перелезть. Но хуже всего здесь - лавочки. Из них торчат острые колья, пораниться об них проще простого.

Но выглядит все, как в фильме ужасов. Фото: Регина РАХИМОВА

Вокруг песочницы поросло все травой. Фото: Регина РАХИМОВА

Но хуже всего здесь – лавочки. Из них торчат острые колья. Фото: Регина РАХИМОВА

Выглядит опасно. Фото: Регина РАХИМОВА

Чем ответят городские аттракционы?

В парках и скверах Иркутска полно детских игровых зон - там посетителей всегда много. Проверим, как там на счет безопасности? Так, есть прекрасная локация на бульваре Гагарина, недалеко от памятника Александру III. Ее, кстати, установили ГУ МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска. Красивая, чистая, безопасная! Здесь даже специальное покрытие сделали, чтобы дети не травмировались. Ставлю «5» и категорически рекомендую. Недалеко от нее, на острове Конном, тоже была отличная игровая зона. С машинками, горками, качелями, каруселями, турниками, но сейчас она закрыта на ремонт. И это даже хорошо - о безопасности явно заботятся. Даже если внешне и выглядела вполне себе, все равно решили обновить. Открыть после реконструкции ее обещают к 1 сентября. Еще одна локация для детей, где точно безопасно и интересно, есть на Верхней Набережной.

Так, есть прекрасная локация на бульваре Гагарина, недалеко от памятника Александру-III Фото: Регина РАХИМОВА

Ее, кстати, установили ГУ МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска. Фото: Регина РАХИМОВА

Ставлю «5» и категорически рекомендую. Фото: Регина РАХИМОВА

Недалеко от нее, на острове Конном, тоже была отличная игровая зона. Фото: Регина РАХИМОВА

https://www.kp.ru/share/i/12/13276544/wr-960.jpg

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из 11 только две оказались в удовлетворительном состоянии

Свой рейд по площадкам провел и Народный фронт Иркутской области.

- Мы зашли во дворы микрорайона Первомайский. И вот, что увидели помимо мусора и отсутствия информационных стендов. На площадке по адресу Первомайский, 87 - сломана карусель, Первомайский, 47- все заросло травой, Первомайский, 35 - порвана сетка игрового поля, - сообщает ОНФ.

Также прошли рейды и в центре Иркутска. Сотрудники зашли в первый случайный двор на ул. Партизанской, 45. На ней всего несколько элементов - тренажер, качели, домик, баскетбольное кольцо.

- Но в каком они состоянии? Вот качели-убийцы. Их нужно демонтировать. А лавочки давно сгнили, из них даже саморезы торчат. Можно удариться.

Эксперт ОНФ Сергей Шишковский уверен: основная проблема детских площадок - устаревшее оборудование.

- Активисты фронта в прошлом году посмотрели 11 площадок в Иркутске, из них в удовлетворительном состоянии было всего две, - говорит Сергей Шишковский. - После нашего обращения их демонтировали. Между тем, мы обратили внимание властей на то, что нужно посмотреть все детские площадки и составить план демонтажа, замены игрового оборудования. На это предложение нас уверили, что работа ведется.

ЗВОНОК В ПРОКУРАТУРУ

- Прокуратура Иркутской области проводит рейды по детским площадкам, - прокомментировали КП-Иркутск в Прокуратуре Иркутской области. - Так, за первое полугодие наши специалисты посетили более одной тысячи игровых локаций. В ходе осмотра было выписано 148 представлений, а также по четырем площадкам составлены иски и направлены в суды.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Проверяют раз в квартал

- На территории Иркутска более 1700 детских площадок, - рассказали в городской администрации. - На содержании муниципалитета 920, остальные обслуживают управляющие компании. К настоящему времени в порядок приведены почти 300 муниципальных. Как правило, заменяют сидения качелей, каруселей, восстанавливают скамейки и ограждения, игровое оборудование, завозят песок в песочницы, красят различные элементы и малые архитектурные формы. Специалисты ежеквартально проверяют состояние площадок. Если это муниципальная территория, ее ремонтируют в рамках муниципальных контрактов.

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Куда жаловаться

Тут стоит понять, кому принадлежит детская площадка. Если это зона ответственности управляющей организации, в адрес юрлица направляют требование привести объект в порядок. Но если муниципальная территория, то нужно обращаться в администрации своих округов.

Горячая линия администрации Иркутска — 520-025

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