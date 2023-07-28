Искали на катамаранах и с вертолета: завершены поиски туристки, пропавшей без вести во время сплава по реке Снежной

Завершены поиски туристки, пропавшей без вести во время сплава по реке Снежной 6 июля Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Спасатели объявили о завершении поисков туристки, исчезнувшей во время сплава по реке Снежной. Женщину разыскивали с 6 июля 2023 года. Накануне, 27 июля, группы сотрудников МЧС России на вертолете Ми-8 были доставлены на реку Ара-Буректай в республике Бурятия. В течение двух дней они сплавлялись на катамаранах, чтобы обнаружить следы пропавшей без вести.

- Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку, - поделились трагическими новостями в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, 23 июня группа из восьми человек вышла на сплав по реке Снежной в Бурятии. Как стало известно КП-Иркутск, среди отдыхающих были жители Новосибирска, а также Перми, Ханты-Мансийска и Минусинска. Так как для большинства из них сплав был далеко не первым, услуги турфирм или гидов компании не понадобились. Катамараны и экипировка, в том числе спасательные жилеты, также использовались свои. Группу и запланированный маршрут (пятой категории сложности) заблаговременно зарегистрировали в республиканском МЧС. Согласно указанной им информации, точкой отправления стало село Баянгол в Закаменском районе. Преодолеть расстояние в 180 километров по реке с учетом остановок на отдых и ночлег туристы планировали за две недели, закончив сплав 8-9 июля в селе Выдрино.

Однако 6 июля во время прохождения порогов в Слюдянском районе Иркутской области надувные «двойки» друг за другом начали опрокидываться. Люди попали в стремительный поток. Лишь вечером того же дня руководитель команды смог связаться с экстренными службами и рассказать о случившемся. Чудом уцелели еще двое. В ближайшие дни живыми были обнаружены четыре человека. Погибшая женщина была единственной, кого спасатели не смогли отыскать в короткое время.

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