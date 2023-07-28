Отключение холодной воды в Иркутске в июле 2023: графики, адреса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МУП «Водоканал» г. Иркутска объявляет о проведении запланированных ремонтных работ на водопроводной и канализационной сети в 2023 году. В связи с этим, отключение холодной воды в Иркутске в августе 2023 запланировано с 10 по 12 августа.

Ограничение будет действовать с 10 августа 2023 года с 22:00 до 12 августа 2023 года до 16:00. Холодной воды не будет в поселках Горького, Кирова, Жилкино и Релка.

Отключение холодной воды в Иркутске в августе 2023: Ленинский район

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Фото:МУП «Водоканал»

Так как запланировано отключение холодной воды в Иркутске в августе 2023, необходимо заранее запастись водой и принять меры для обеспечения пожарной безопасности. Поставка воды автоцистернами будет осуществляться только для социальных объектов, таких как больницы и детские дома.