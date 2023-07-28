«Список «контактных» большой»: в больницу №1 Иркутска пришел пациент с подозрением на корь

В минздраве говорят, что беспокоиться не стоит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях появилась новость, которая встревожила многих. В поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1 у пациента заподозрили корь. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем, а медучреждение - одно из самых крупных в городе. Не подхватят ли заразу остальные? Как выяснила КП-Иркутск, в поликлинике вовремя начали проводить все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространение кори.

- У сибиряка уже взяли анализ и отправили в референс-центр для подтверждения диагноза. Возможно, это и не корь вовсе. Тем не менее, уже определен круг контактных лиц, - сообщили КП-Иркутск в Минздраве Иркутской области. - Поскольку это поликлиника с высокой посещаемостью, список масштабный.

Медработники уже предупредили всех, кто мог контактировать с зараженным. Те из них, кто никогда не ставили прививки от кори, проходят иммунизацию. На карантин никого не сажали.

- Прививки крайне важны для профилактики распространения инфекции. Вакцина в наличии, и ее достаточно, - сообщает в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Все необходимые мероприятия сейчас – на контроле министерства здравоохранения региона.

В минздраве говорят, что беспокоиться не стоит.

- Дело в том, что на фоне коронавируса многие забыли про корь и теперь бурно реагируют на каждый эпизод, - добавляют в министерстве Приангарья.

Так, за шесть месяцев 2023 года в Приангарье были зафиксированы 13 случаев заражения корью. Болели жители Иркутска, Братска, Братского и Иркутского районов. Зачастую болезнь завозят из соседних регионов или из Таджикистана.

Всего с начала года в регионе вакцинировали и ревакцинировали против кори более 64 тысяч человек, в том числе свыше 33 тысяч детей.

- На данный момент выполнено 79% годового плана по вакцинации и 96% годового плана по ревакцинации. Прививки проводятся детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет, а также взрослым до 35 лет. Группе риска, включающей работников определенных сфер и лиц, подвергшихся риску инфицирования, проводится иммунизация до 55 лет, - говорят в правительстве Иркутской области.