«Повесим на тебя «уголовку». Разбираем реальные диалоги с мошенниками - как они давят и какие уловки используют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники, что ни день, то придумывают новые схемы обмана. Я почему-то думала, что до меня не доберутся, пока не позвонила «сотрудница ГУ МВД по Московской области»…

Вы – свидетель уголовного дела

Я обычно не отвечаю на незнакомые номера, но в этот раз переклинило: решила снять трубку. По ту сторону телефона строгим голосом сказали: «Здравствуйте, Елена Павловна, уведомляем, что вы – свидетель по уголовному делу». И хоть я в последнее время редко выбираюсь из дома и едва ли могла стать свидетелем какого-либо преступления, паника на секунду все-таки охватила.

- Смертельное ДТП на набережной, вы стояли и снимали, не помните? А камеры зафиксировали! - наседала дама.

Уточняющие вопросы «когда и где» она упорно игнорировала, говоря, что, мол, не надо играть с правоохранительными органами, все я прекрасно помню. Это первое, что насторожило: в чем сложность назвать более конкретные данные?

Осмелев, заявила: раз я свидетель, то будьте добры предоставить мне подтверждение, повестку, например. Тут мошенница окончательно разозлилась, что все пошло не по плану.

- Вы что, думаете, я шутки шучу? Вы свою ответственность не осознаете?! Будете указывать еще, что мне делать, - крикнула в ответ.

Посоветовала ей меньше нервничать. И сбросила звонок.

Станешь виновницей

Наивно полагала, что на этом разговоры с мошенниками на сегодня закончатся. Но не тут-то было. Спустя полчаса собеседница перезвонила:

- Даю вам последний шанс для сотрудничества со следствием, - пыталась запугать.

- Будет повестка - поговорим, - я продолжала стоять на своем.

Ответ ей не понравился. Пошли откровенные угрозы.

- Я с вами серьезно разговариваю, а вы почему-то отшучиваетесь. Так дойдем и до того, что можете стать не свидетельницей, а виновницей. Вам оно надо?

Тут уже точно ясно, что на связи совсем не полиция. Однако давить морально и манипулировать аферисты умеют. Мне пригрозили тем, что дело коснется и моих близких, сообщат друзьям и родственникам. Произойди со мной такое в трудный момент - вполне могла начать договариваться, лишь бы скорее этот кошмар закончился…

Но на этот раз мошенница не выдержала первой, сказав, что я «доигралась», и сбросила звонок.

Сольем номер в базы

В этот же день мне поступил звонок от «сотрудника банка». С полной уверенностью в голосе он заявил, что с моих счетов крадут… 3 миллиона рублей! Конечно, не было сомнений, что снова имею дело с мошенниками, ведь таких цифр мои счета не видали никогда. А он заявил, что списания с моих счетов идут уже третий день, поэтому надо срочно спасать оставшиеся деньги.

- Что ж вы так долго не реагировали! – подыграла ему.

- Мошенники активизировались, нагрузка на банки возросла, - попытался оправдаться звонивший.

Договорился до того, что деньги якобы улетучиваются с моих карт в нескольких банках. Правда, в каких, не смог назвать. Начал вкрадчиво спрашивать, какими банками я пользуюсь, сколько денег есть на дебетовых и кредитных картах. «Переживая» за мои сбережения, заявил, что надо назвать точные суммы. На вопрос, зачем ему эта информация, ответил: аферисты атакуют по полной, мол, поэтому банки скооперировались и теперь помогают друг другу, передавая всю информацию коллегам.

Я называла левые суммы, мошенник усердно что-то выстукивал по клавиатуре… И тут мне начали приходить коды, но не в СМС, как от банка, а в мессенджере. Вот только в описании канала, через который мне писали, были опечатки. Что ж за мошенники нынче! Нервные, да еще и безграмотные.

На этом я завершила диалог. Мне позвонили еще раз 20, на последний звонок ответила, там сказали: «Зря вы так, теперь мы сольем ваш номер в базы и отбоя от спама не будет».

По сложившейся традиции я дала мошеннику совет: тренируйте выдержку, а то на повышение в коллекторы не возьмут. Больше они не перезванивали.

Но, конечно, играть с мошенниками опасно. Если только услышите что-то подобное в разговоре с незнакомцами по телефону - бросайте трубку.

КОНКРЕТНО

За неделю у жителей Иркутской области выманили 30 млн рублей

Более 90 жителей Приангарья стали жертвами телефонных мошенников за неделю. Общая сумма ущерба - около 30 миллионов рублей.

- Один из пострадавших, 53-летний житель областного центра, перевел мошенникам более 5 миллионов рублей, полученных в кредит, - говорят в ГУ МВД по региону.

Полиция напоминает о необходимости не сообщать личные данные, номера счетов и карт посторонним людям. Если якобы представитель правоохранительных органов обсуждает сохранность ваших денег, рекомендуется прекратить разговор.