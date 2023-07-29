Медведи, нерпы и гладкий Байкал: иркутянин Антон Гаер в одиночку проплыл Байкал на сапборде. Фото: Антон Гаер

Чуть более двух недель иркутянин Антон Гаер потратил на путешествие по Байкалу. Причем, довольно необычное - на сапборде. В такой атмосфере мужчина еще и встретил свой 35-й день рождения! Про свое путешествие он рассказал в своем телеграм-канале.

Фото: Антон Гаер

Отправной точкой для Антона стал Култук, откуда он отправился 11 июля, а уже 27 июля он добрался до Ангарска!

- Байкал настолько гладкий, просто невероятно. Смотришь в горизонт, и небо просто сливается с водой в какое-то единое целое, непонятно, где заканчивается вода, где небо начинается. Очень красиво. Очень тихо. Настолько тихо, что нерпы меня пугали сегодня. Она метрах в 15 выплывает, видит меня, пугается и начинает резко переворачиваться, чтобы занырнуть. Я от этого всплеска тоже вздрагиваю, - делился путешественник в своих социальных сетях.

Фото: Антон Гаер

Маршрут у Антона был непростой, каждый день приходилось преодолевать порядка 40 километров. В телеграмме экстремал делится статистикой, в которой указана его средняя скорость, пройденное расстояние, темп и время.

Фото: Антон Гаер

За это время он прошел мыс Рытый и мыс Покойники, побывал в Листвянке, Бугульдейке,Сахюрте, добрался до мыса Ото-Хушун. Несколько раз Антон видел медведей, а по поведению нерп научился узнавать погоду на день вперед.

- Если не встречаешь нерп на Байкале – жди грозы, ветра и большие волны. В пятый день ни одной не встретил и в час дня мне пришлось сойти на берег, а до этого каждый день выныривали рядом со мной, грелись на камнях и погода была хорошей,- рассказывает Антон.

Фото: Антон Гаер

На связь с блогером выходит его жена и друзья.