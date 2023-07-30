«Нерпы предсказывали мне погоду»: экстремал из Иркутска Антон Гаер в одиночку переплыл Байкал на сапборде за 17 дней

27 июля мужчина закончил свое одиночное и экстремальное приключение. Фото: личный архив героя публикации.

- Я родился с любовью к экстриму. Всю жизнь в голову приходят рисковые идеи: восходил на гору Эльбрус, Килиманджаро, Пик Ленина, ходил под парусом по Турции. Отказаться от них не могу. Вот и связал жизнь с путешествиями. Открыл туристический клуб «Катон». Теперь устраиваю походы и туры различной сложности по Байкалу, Восточным Саянам, Турции, Африке, Дагестану, Кодару и Чарским пескам. - рассказывает 35-летний Антон Гаер, путешественник-экстремал из Иркутска. 27 июля мужчина закончил свое одиночное и экстремальное приключение. Сибиряк на сапборде проплыл 682 километра за 17 дней от самой южной точки священного озера в Култуке до самой северной, что в Нижнеангарске. С КП-Иркутск Антон поделился впечатлениями.

Близкие дали «добро»

Сибиряк на сапборде проплыл 682 километра за 17 дней. Фото: личный архив героя публикации.

- Сапбординг пришел в мою жизнь всего два года назад. Мне это настолько понравилось, что уже 2022 году появился очередной безумный план, - говорит с улыбкой Антон. - Тогда решил, а почему бы не переплыть на доске Байкал. Ведь такого еще никто не делал. Сначала никому не говорил, все детально планировал, как именно воплотить в жизнь. И вот только в июле 2023 года созрел. Особого обучения не проходил, ведь я давно занимаюсь греблей, поэтому сам себе инструктор.

39-летняя жена Екатерина, 18-летняя дочь Алиса и 6-летний сын Елисей уже привыкли к неожиданным путешествиям главы семейства, поэтому возражать не стали. Наоборот, только поддержали. Так, 11 июля сибиряк взял все только необходимое, ведь на доску много не положишь. Погрузил палатку, спальник, коврик, аптечку, горелку, две теплые кофты, немного еды и отправился в путешествие.

- 11 июля проплыл 45 км от Култука до мыса Половинного. А в дальнейшем преодолевал от 30 до 50 км в день. Но так было не всегда. В ненастную погоду преодолевал всего 15 км, а мог и 70 км в спокойную, - рассказывает Антон.

39-летняя жена Екатерина, 18-летняя дочь Алиса и 6-летний сын Елисей уже привыкли к неожиданным путешествиям главы семейства. Фото: личный архив героя публикации.

Во время путешествия Антон почти каждый день делился эмоциями и переживаниями со своими подписчиками в личном блоге в телеграм-канале. Кстати, там можно почитать обо всех экстремальных приключениях сибиряка. Группа поддержки составляет около 15 тысяч человек. Поклонники приносили на разных остановках еду, спички и остальные необходимые вещи.

Друзья нерпы

Ночевал Антон на берегу Байкала. Фото: личный архив героя публикации.

Погоду Антону предсказывали байкальские нерпы. Если с утра они появлялись на озере, то день будет без ветра. Не встречаешь их - жди грозы, ветра и больших волн.

— Это мое личное наблюдение, которое всегда сбывалось, - говорит Антон. Также во время путешествий несколько раз встретил и хозяина тайги.

Антон специально подбирал время для путешествия, когда медведи уходят от берега Байкала в горы за пропитанием. В середине июля их уже не должно было быть, но на пару «задержавшихся» косолапых мужчина наткнулся.

- Первый раз выскочил медвежонок, но когда меня заметил, то испугался и скрылся в лесу. А вторая встреча произошла со взрослым хищником. Косолапый был на берегу и занимался своими делами. Помню, как испугался бурого и начал быстрее грести в обратную сторону.

Кстати, 19 июля Антон встретил свой 35-й день рождения сидя на доске за веслом. Правда, подписчики вечером устроили сюрприз экстремалу. Поклонники заранее знали, где сибиряк остановится на ночлег и привезли праздничный торт.

Настоящее испытание Байкалом

Ночевал Антон на берегу Байкала. Раскладывал палатку и восстанавливал силы. Ведь руки безумно болели от целого дня за веслом.

- Было тяжело бороться с озером, а точнее с ветром и волной, - говорит Антон. - Надвигался порыв ветра и у меня начинался стресс. Особенно пугала боковая волна. Она не была большой, просто могла перевернуть. Было непросто справиться. Но мысли остановить путешествие - не было.

Антон специально подбирал время для путешествия, когда медведи уходят от берега Байкала в горы за пропитанием. Фото: личный архив героя публикации.

Сейчас Антон говорит, что хочет на время прекратить свои экстремальные приключения и побыть с женой и двумя детьми.

- Планов в голове куча, но хочу взять паузу на некоторое время, - рассказывает экстремал. Ведь своих детей приучаю к экстриму. Выезжаем летом вместе кататься на парусниках, сапбордах, а зимой на лыжах и сноубордах.