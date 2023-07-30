Пассажирский самолет из Улан-Удэ совершил экстренную посадку в Москве

Как стало же известно КП-Иркутск, борт прибыл без происшествий в аэропорт Шереметьево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 30 июля в средствах массовой информации появилась новость, что пассажирский самолет, вылетевший из Улан-Удэ в Москву, совершил срочное приземление в аэропорту Шереметьево. Борт запросил экстренную посадку из-за неисправностей – из строя вышло шасси. Но как далее сообщали СМИ, самолет успешно приземлился.

Как стало же известно КП-Иркутск, борт, который находился в пути почти шесть часов прибыл без происшествий в аэропорт Шереметьево. Пострадавших нет.

- Все пассажиры вышли целыми и здоровыми, - говорят в аэропорту Шереметьево корреспонденту КП-Иркутск. - Переживать не стоит.