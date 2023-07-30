Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 июля 2023 13:13

Пассажирский самолет из Улан-Удэ совершил экстренную посадку в Москве

У пассажирского самолета из Улан-Удэ вышло из строя шасси в Москве
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Как стало же известно КП-Иркутск, борт прибыл без происшествий в аэропорт Шереметьево.

Как стало же известно КП-Иркутск, борт прибыл без происшествий в аэропорт Шереметьево.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 30 июля в средствах массовой информации появилась новость, что пассажирский самолет, вылетевший из Улан-Удэ в Москву, совершил срочное приземление в аэропорту Шереметьево. Борт запросил экстренную посадку из-за неисправностей – из строя вышло шасси. Но как далее сообщали СМИ, самолет успешно приземлился.

Как стало же известно КП-Иркутск, борт, который находился в пути почти шесть часов прибыл без происшествий в аэропорт Шереметьево. Пострадавших нет.

- Все пассажиры вышли целыми и здоровыми, - говорят в аэропорту Шереметьево корреспонденту КП-Иркутск. - Переживать не стоит.

ЧППроисшествия: ЧП