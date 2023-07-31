Автобусные экскурсии, танцы и концерты: как пройдет день города Усолье-Сибирское в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усолье-Сибирское – один из старейших городов Иркутской области. 26 августа отметят его 354-летие. Программа праздника еще составляется, но уже известно, что главные мероприятия состоятся на курорте «Усолье» и на Комсомольской площади. КП-Иркутск узнала, как пройдет день города Усолье-Сибирское в 2023 году.

День города Усолье-Сибирское 2023 – программа мероприятий

Автобусные экскурсии «Легенды старого города»

Усолье-Сибирское славится богатой историей. Именно в этот город был отправлен в ссылку российский писатель Николай Чернышевский, знакомый многим как автор романа «Что делать?». В Усолье также отбывал каторгу Яков Ушаков, работая на солеваренном заводе. Экскурсоводы не только расскажут всем желающим интересные факты о знаменитых гостях и жителях города, но и покажут знаковые места.

- Вы вернетесь в прошлое и прочувствуете значимые моменты города, - рассказывают сотрудники Усольского историко-краеведческого музея.

Регистрация новорожденных «Здравствуй аист»

Не забудут в день города Усолье-Сибирское в 2023 году и о самых юных жителях. В день города новорожденные смогут получить свой самый первый документ – свидетельство о рождении. Даже такой обычный процесс можно сделать веселым и интересным.

Танцевально-развлекательная программа «Усольский бульвар»

А для тех, кто любит двигаться, будет организована программа «Усольский бульвар» - танцы на свежем воздухе для всех вне зависимости от возраста. Хореографическая подготовка не требуется, главное чувствовать ритм и, конечно, наслаждаться веселой атмосферой.

На площадке будут звучать различные хиты, в том числе современная музыка.

Концерты «С праздником, любимый город»!

Ну и какой же праздник без музыки? В День города Усолье-Сибирское в 2023 году пройдут дневные и вечерние концерты для всех, кто хочет послушать любимые песни в исполнении талантливых местных музыкантов. Если знаете слова – подпевайте!

Также в этот день наградят почетных жителей Усолья-Сибирского. Кроме того, усольчан и гостей города ждут интерактивные площадки для детей и взрослых, мастер-классы, фотозоны, спортивные игры и многое другое.

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