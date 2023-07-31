«Плакала, отказалась от еды и воды»: волонтеры ищут дом для собаки, чей хозяин погиб в зоне СВО

Весной в приют привезли осиротевшую трехлетнюю дворнягу Оливку. Фото: приют "Возраждение"

- Первые две недели собака выла и плакала. Даже из будки не выходила, а потом вообще отказалась от воды и еды, - рассказывает Дарья Семенова, волонтер приюта для животных «Возрождение» в Бурятии. Весной туда привезли осиротевшую трехлетнюю дворнягу Оливку. Оказалось, зимой хозяин отправился на СВО и оставил любимого питомца бабушке, живущей по соседству. Родных у него нет.

- Пенсионерка подкармливала собаку, пока хозяин был на Украине, - рассказывает Валерия Царёва, помощник директора приюта. - Но не могла оставить у себя, поэтому привезла к нам. Мы, конечно, приютили. Но Оливке было тяжело адаптироваться, она пережила стресс, переехав из дома.

Первый месяц был самый сложный, ветеринары и волонтеры пытались помочь Оливке привыкнуть к новой обстановке. Но собаке просто нужно было время. Сначала она могла даже немного порычать на сотрудников приюта, но позже стала ласковой.

Зимой хозяин Оливки отправился на СВО. Фото: Дарья Семенова.

- Сейчас Оливка очень активная и веселая! Хорошо кушает, любит гулять и прыгать под музыку, - рассказывает Валерия.

Ошейник - единственное, что осталось ей от прежней жизни. Сотрудники приюта специально не стали его снимать, ведь это память о хозяине. Сейчас питомцу ищут новую семью.