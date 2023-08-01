Что произошло в Иркутске в ночь на 1 августа 2023 года: последние новости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Временно невозможно посещение южной части острова Ольхон в Прибайкальском национальном парке. В настоящее время запрещено получение разрешений на прохождение данного маршрута из-за высокого уровня пожарной опасности, который присутствует на этой территории.

Сервис по вызову такси "Максим" выразил сожаление в связи с неудобствами, которые многие люди испытали утром 31 июля. Все дело в том, что они не смогли уехать по своим делам так, как они привыкли. Увеличение стоимости поездок не было целью, а стало результатом тестового внедрения нового закона о такси.

32-летний мужчина, чьи действия привели к гибели женщины и ребенка, предстанет перед судом в Зиме. Оказывается, в ночь на 10 августа прошлого года этот местный житель был в состоянии алкогольного опьянения. Он включил музыкальную колонку на веранде своего дома через сломанный удлинитель. Он осознавал, что прибор неисправен.