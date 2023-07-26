Представители Заксобрания Иркутской области разбирались в ситуации с горячей водой в Свирске. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Отсутствие хотя бы одного из коммунальных ресурсов - это всегда серьезные неудобства. Именно такая проблема возникла в Свирске, где жители остались без горячей воды. Причем прогноз был неутешительный - мыться в тазиках 15 тысячам местных жителей предстояло до начала отопительного сезона, то есть до 15 сентября! Среди людей эта перспектива вызвала волну недовольства.

- У меня двое маленьких детей, сейчас лето, они много времени проводят на улице, как соблюдать гигиену? - жаловалась Татьяна. - Это ведь еще и дополнительные расходы. А как быть пожилым людям? Как качественно мыть сезонные овощи и фрукты? Это даже не вопрос комфорта, это наше здоровье!

- Я ухаживаю за лежачим мужем-инвалидом, - поделилась пенсионерка Людмила Васильевна. - Это очень не просто, а теперь стало сложнее в разы. Мы понимаем, когда идут ремонты, несколько дней можно потерпеть. Но больше двух месяцев - это просто невыносимо!

Людям не важно, кто виноват в сложившейся ситуации, однако, чтобы решить проблему, нужно выявить ее причину. Именно для этого в Свирск прибыли председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин.

По инициативе депутатов прошло совещание, на котором присутствовал заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин, представителей профильных министерств, Контрольно-счетной палаты, мэр Свирска Владимира Орноева и руководители компании-поставщика древесного топлива ООО «ТМ Байкал».

Поясним: 10 лет назад котельная Свирска была оборудована на работу с древесным топливом - для этого компания “ТМ Байкал” поставляла отходы от своего производства, опилки. Однако сейчас предприятие переживает непростые времена: объем экспорта резко снизился из-за введенных санкций. А чем меньше производства, тем меньше отходов.

- Запуск водогрейной котельной обеспечил компании «ТМ Байкал» безотходное производство, а также освободил от обязанности перечислять в местный бюджет плату за негативное воздействие и тратить деньги на содержание отходов лесопиления на городском полигоне, - пояснил мэр Свирска Владимир Орноев. - Но сейчас объем отходов снизился, их хватает только на собственные нужды предприятия. Мы рассматривали различные варианты решения этой ситуации, в том числе искали альтернативных поставщиков в других районах, но это не дало нужный результат.

Представители ООО «ТМ Байкал» подтвердили: из-за снижения объемов производства предприятие даже было вынуждено перейти с трехсменного режима работы на односменный. Отходов, то есть опилок, действительно не хватает. Местная администрация попыталась найти другого поставщика, однако это оказалось не так просто. Деревообрабатывающих предприятий в нашем регионе достаточно, но доставка топлива издалека будет стоить огромных денег.

В результате обсуждений удалось найти решение. Администрация города подготовит график расчетов с ООО «ТМ Байкал», а поставщики обеспечат поставку древесного топлива в котельную. Пока вместо опилок это товарная продукция - щепа, которая используется на целлюлозных комбинатах. Конечно, такое топливо стоит гораздо дороже, несмотря на максимальные скидки. Однако главное сейчас - возобновить подачу горячей воды в дома.

- Нельзя допускать, чтобы Свирск остался один на один с этой проблемой, - подчеркнул Александр Ведерников. - Подача горячей воды жителям должна быть возобновлена максимально оперативно. Кроме того, впереди отопительный сезон, подготовка к которому должна быть проведена вовремя и качественно. Депутаты областного парламента проведут всю необходимую работу, чтобы система ЖКХ в Свирске работала стабильно.

Представители областного парламента побывали на месте, пообщались с руководством котельной. Поставки необходимого топлива были начаты незамедлительно и уже на этой неделе в домах Свирска появилась горячая вода. Однако создавшуюся ситуацию нужно проанализировать, чтобы такого не повторилось.

- Проблему, которая возникла в Свирске, мы решили, - пояснил Александр Ведерников. - Да, сейчас пришлось принять такое непростое для местного бюджета решение. Теперь необходимо разработать системный подход, найти более быстрый механизм компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, когда кратно в течение одного года изменяется стоимость топлива. Существующая сегодня политика тарифного регулирования и возмещения возвращает оборотные деньги предприятию спустя только полтора-два года. Мы прорабатываем новых механизм. Предложения будут направлены в правительство Иркутской области.

Сказано

Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания Иркутской области:

- Почему была отключена горячая вода? Потому что физически на котельную перестало поступать топливо в виде отходов производства. Мы надеемся, что у поставщика, компании ТМ Байкал, восстановится нормальная работа. Сегодня, чтобы запустить котельную, мы вынуждены покупать товарную продукцию. Представьте, если у вас кончились дрова и вы топите мебелью. Это примерно то же самое. Спасибо ТМ Байкал за то, что максимально занижают ее стоимость. Процесс наладится, проблем и перебоев не будет.